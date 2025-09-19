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Klaus Zellweger
19. Sep 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Programmversionen herausfinden auf dem Mac

Versionsnummer eines Programms auf dem Mac gesucht? Dieser Tipp hilft weiter!

Auch die Version einer Anwendung lässt sich in der Listenansicht einblenden

© (Quelle: PCtipp.ch)

In der Listenansicht beantwortet der Finder so manche Frage nach den Eigenschaften einer Datei, aber auch zu Programmen. Um anzuzeigen, welche Versionsnummer eine Anwendung trägt, wählen Sie im Menü Darstellung den Befehl Darstellungsoptionen einblenden und aktivieren die Option Version. Wenn Sie diese Angaben häufiger benötigen, verschieben Sie diese Spalte einfach mit der Maus neben den Namen der Anwendungen.

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