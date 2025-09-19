Programmversionen herausfinden auf dem Mac

In der Listenansicht beantwortet der Finder so manche Frage nach den Eigenschaften einer Datei, aber auch zu Programmen. Um anzuzeigen, welche Versionsnummer eine Anwendung trägt, wählen Sie im Menü Darstellung den Befehl Darstellungsoptionen einblenden und aktivieren die Option Version. Wenn Sie diese Angaben häufiger benötigen, verschieben Sie diese Spalte einfach mit der Maus neben den Namen der Anwendungen.