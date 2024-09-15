QR-Codes ohne Kamera verwenden

Manchmal scheitert jedoch die Erkennung, weil eine Website oder App nicht mitspielt. Dann hilft vielleicht dieser Kniff: Erstellen Sie vom QR-Code einen Screenshot. Öffnen Sie ihn in der Fotos-App und drücken Sie erneut etwas länger auf den Code – nur dieses Mal, ohne dass etwas dazwischenfunkt, Bild 2.

Onlinebanking

Und schliesslich sind da noch die Rechnungen, die mit einem QR-Code für das Onlinebanking bestückt sind. Hier helfen keine Umwege; stattdessen muss die App der Bank das Einlesen des Codes direkt unterstützen, wie zum Beispiel die Banking-App der Raiffeisen, Bild 3. Hier finden Sie unter der regulären Erfassung des QR-Codes auch die Möglichkeit, gleich die ganze Rechnung zu importieren und dann wie gewohnt erkennen zu lassen.