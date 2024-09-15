Apple-Ecke
QR-Codes ohne Kamera verwenden
Das iPhone verfügt seit Jahren über die Möglichkeit, mit der Kamera QR-Codes einzulesen. Doch manchmal befindet sich ein solches Klötzchenmuster auf eben diesem iPhone auf einer Webseite oder wird per E-Mail zugestellt. Und dann steht man vor dem Problem, dass sich das iPhone schlecht selbst fotografieren kann.
QR-Codes erkennen
Im einfachsten Fall wird ein QR-Code erkannt, indem Sie ihn auf dem Display etwas länger drücken, bis ein Einblendmenü erscheint, Bild 1. Hier finden Sie oft die Möglichkeit, den QR-Code nicht nur zu erkennen, sondern gleich auch weiterzuverarbeiten – etwa als neuen Kontakt im Adressbuch. QR-Codes werden von iOS automatisch interpretiert. Es kann sich anstelle eines Kontaktes also auch um eine Internetadresse, einen Text oder eine eSIM handeln, um nur drei Beispiele zu nennen. Je nachdem ändern sich die Befehle im Kontextmenü – oder es wird gleich die Webadresse angezeigt.
Ausgetrickst
Manchmal scheitert jedoch die Erkennung, weil eine Website oder App nicht mitspielt. Dann hilft vielleicht dieser Kniff: Erstellen Sie vom QR-Code einen Screenshot. Öffnen Sie ihn in der Fotos-App und drücken Sie erneut etwas länger auf den Code – nur dieses Mal, ohne dass etwas dazwischenfunkt, Bild 2.
Onlinebanking
Und schliesslich sind da noch die Rechnungen, die mit einem QR-Code für das Onlinebanking bestückt sind. Hier helfen keine Umwege; stattdessen muss die App der Bank das Einlesen des Codes direkt unterstützen, wie zum Beispiel die Banking-App der Raiffeisen, Bild 3. Hier finden Sie unter der regulären Erfassung des QR-Codes auch die Möglichkeit, gleich die ganze Rechnung zu importieren und dann wie gewohnt erkennen zu lassen.
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