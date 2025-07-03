QR Factory: Klötzchen leicht gmacht

Tipp: Die Erstellung einzelner QR-Codes verläuft schleppend, weil nach jedem Zeichen der Code neu berechnet wird. Das Problem verschwindet, wenn während der Erfassung die Darstellung oben rechts von QR-Code zu Roher Code geändert und erst am Schluss wieder umgeschaltet wird, Bild 2 A.

QR-Codes in hübsch

Die Software nutzt den Gestaltungsspielraum der QR-Codes: Farben, abgerundete Pixel und mehr lassen sich komfortabel zusammenklicken. Auch die Beschriftung von Codes ist möglich: So weiss der Mensch schon vorher, was die Maschine gleich erkennen wird. Natürlich darf die Möglichkeit nicht fehlen, den QR-Code um eine beliebige Grafik zu ergänzen. Dabei wird die Fehlertoleranz der Codes verwendet, um die abgedeckten Pixel zu rekonstruieren. QR Factory zeigt dazu in Echtzeit an, ob der Code immer noch lesbar ist – oder ob dieses Sicherheitsnetz überstrapaziert wurde B.

Und schliesslich freuen sich die Profis in der Druckvorstufe: Die QR-Codes lassen sich auch als Vektorgrafiken ausgegeben – wahlweise als EPS- oder als PDF-Datei. Ausser RGB steht auch der CMYK-Farb­raum zur Auswahl. Schwarze QR-Codes kommen also tatsächlich in 100 Prozent Schwarz – und nicht als RGB-Matsch, der für den Druck alles andere als ideal ist.

Info: Download im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3433, Einmalkauf für Fr. 25.90 oder Abo ab Fr. 4.30 für drei Monate, Deutsch. Für eine kostenlose 7-Tage-Demo kann zuerst eines der Probeabos abgeschlossen werden. Der Einmalkauf wird jedoch ohne Umweg sofort belastet.