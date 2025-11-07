Raum für Experimente: der Mac im Mac

Die VM verhält sich dabei wie ein «Computer im Computer»: Sie nutzt dieselbe Hardware, dieselben Ressourcen und dieselbe Tastatur. Trotzdem ist sie vom eigentlichen System abgeschottet, sodass sich Probleme in der VM nicht auf den Host auswirken können. Einzige Bedingung: Das hinzugefügte Gastsystem muss für dieselbe Hardware ausgelegt sein. Es ist deshalb nicht möglich, ein Windows, das für Intel-Chips geschrieben wurde, auf einem Mac mit Apples eigenem M-Prozessor zu betreiben – oder ein so altes macOS, dass es mit der aktuellen Hardware nicht mehr kompatibel ist. Aus diesem Grund wird für die folgenden Ausführungen ein Mac mit einem M-Chip von Apple benötigt. Die älteren, ­Intel-basierten Macs bleiben aussen vor.

Eine Virtualisierung klingt zwar ein wenig technisch, aber in der Praxis ist sie ein Kinderspiel. Denn diese digitale Verschachtelung wird von Apple nicht nur toleriert, sondern sogar durch das hauseigene «Virtualization Framework» unterstützt. Alles, was es braucht, ist ein fähiges Programm, das durch den Download und die anschliessende Installation des Gastsystems führt.

Diese Aufgabe wird in unserem Fall von der kostenfreien und quelloffenen Virtualisierungs-Software VirtualBuddy übernommen. Sie wiegt nur gerade 25 MB; alles andere, wie auch das Gastsystem, wird bei der Einrichtung automatisch aus dem Internet nachgereicht – und dann purzeln die Gigabytes doch noch.

Die Installation

Die aktuelle Version von VirtualBuddy finden Sie auf der Github-Plattform unter go.pctipp.ch/3462. Der Name der Datei lautet je nach Version: VirtualBuddy_v2.x….dmg. Im Anschluss wird die Image-Datei im Download-Ordner mit einem Doppelklick geöffnet und VirtualBuddy wie gewohnt in den Ordner Programme kopiert.