RawTherapee: Einsteiger-Tipps für die Bildbearbeitung

Die Bearbeitung erfolgt über die Registerkarte Editor (links). Rechts unter Bearbeitungsprofile finden Sie sogleich die wichtigsten Bearbeitungs-Tools:

Belichtung

Hier können Sie Helligkeit, Kontrast und Sättigung sowie Schatten bearbeiten und die Tonwertkurve anschauen sowie verändern.

Details/Schärfung

Unter dieser Registerkarte finden sich Lokaler Kontrast, Kantenschärfung, Mikrokontrast, Impulsrauschreduzierung oder Rauschreduzierung.

Farbe/Weissabgleich

Wenn Sie einen Weissabgleich vornehmen möchten, können Sie dies hier erledigen. Sie können dies entweder automatisch oder manuell vornehmen. Für Letzteres stehen Ihnen ein Farbwähler, unter Dynamik ein Schieberegler für Pastelltöne oder ein RGB-Kanalmixer zur Verfügung.

Erweitert/Retinex

Falls Ihr Bild eine Art Schleier aufweist, können Sie dies hier optimieren.

Transformieren/Ausschnitt

Werkzeuge wie Ausschneiden, Skalieren, nach Skalierung schärfen, Objektivkorrekturen, Drehen, Perspektive, Objektivkorrekturprofile oder Vignettierungskorrekturen finden Sie hier.

Die wichtigsten Bearbeitungsprofile (Fortsetzung)

RAW