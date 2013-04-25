Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
25. Apr 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Rechter Fensterrand unter Bildschirmrand verschwunden

Problem: Seit einigen Tagen verschwindet hier bei manchen Fenstern der rechte Fensterrand (z.B. die vertikale Bildlaufleiste) unter dem rechten Bildschirmrand. Wie bekomme ich das Fenster inkl. Scrollleiste wieder ganz auf den Bildschirm?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Da kommen hauptsächlich zwei verschiedene Ursachen infrage.

Fenster- statt Vollbildmodus? Vielleicht sieht Ihr Fenster nur so aus, als befinde es sich im Vollbildmodus, ist aber im Fenstermodus und wurde per Mausklick ein Stückchen zu weit nach rechts befördert. Betrachten Sie in der oberen linken Ecke des betroffenen Fensters die drei Symbole. Das erste (der Unterstrich) minimiert das Fenster in die Taskleiste. Das dritte, nämlich das rot hinterlegte X, schliesst es. Das wichtigste in Ihrem Fall ist das mittlere Symbol. Wenn es nur ein einzelnes Rechteck zeigt, befindet sich das Fenster im Fenstermodus, auch wenn es quasi den ganzen Bildschirm füllt. Klicken Sie es an, um in den Vollbildmodus umzuschalten. Jetzt sollte es sich sofort exakt einpassen. Der rechte Rand müsste wieder sichtbar sein.

Zeigt das mittlere der drei Fenstersymbole zwei Rechtecke, befindet sich das Programmfenster im Vollbildmodus. In diesem Modus darf nichts unter einen der Bildschirmränder verschwinden. Wenn es das doch tut, liegt es an den Bildschirmeinstellungen (siehe weiter unten).

Soll es nur die rechte (oder linke) Bildschirmhälfte füllen? Schnappen Sie es am Titelbalken und ziehen Sie es ganz zum rechten (oder linken) Rand. Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 werden das Fenster exakt in die gewählte Bildschirmhälfte einpassen. Diese Funktion nennt sich «Snap».

Bildschirmeinstellungen: Manche PC-Bildschirme verstellen sich mit der Zeit. Rufen Sie direkt an Ihrem Bildschirm die Einstellungen auf. Manchmal hat es auch einen separaten Knopf fürs automatische Justieren. Drücken Sie ihn oder halten Sie in seinem Einstellungsmenü nach einer solchen Funktion Ausschau. Sollte eine Autojustiertaste am Bildschirm fehlen, gibts noch die separaten Knöpfe und Einstellungen, mit denen Sie das Bild etwas vergrössern/verkleinern oder in die gewünschte Richtung verschieben können. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Bildbearbeitung Kummerkasten PC Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare