Rechter Fensterrand unter Bildschirmrand verschwunden

Lösung: Da kommen hauptsächlich zwei verschiedene Ursachen infrage.

Fenster- statt Vollbildmodus? Vielleicht sieht Ihr Fenster nur so aus, als befinde es sich im Vollbildmodus, ist aber im Fenstermodus und wurde per Mausklick ein Stückchen zu weit nach rechts befördert. Betrachten Sie in der oberen linken Ecke des betroffenen Fensters die drei Symbole. Das erste (der Unterstrich) minimiert das Fenster in die Taskleiste. Das dritte, nämlich das rot hinterlegte X, schliesst es. Das wichtigste in Ihrem Fall ist das mittlere Symbol. Wenn es nur ein einzelnes Rechteck zeigt, befindet sich das Fenster im Fenstermodus, auch wenn es quasi den ganzen Bildschirm füllt. Klicken Sie es an, um in den Vollbildmodus umzuschalten. Jetzt sollte es sich sofort exakt einpassen. Der rechte Rand müsste wieder sichtbar sein.

Zeigt das mittlere der drei Fenstersymbole zwei Rechtecke, befindet sich das Programmfenster im Vollbildmodus. In diesem Modus darf nichts unter einen der Bildschirmränder verschwinden. Wenn es das doch tut, liegt es an den Bildschirmeinstellungen (siehe weiter unten).

Soll es nur die rechte (oder linke) Bildschirmhälfte füllen? Schnappen Sie es am Titelbalken und ziehen Sie es ganz zum rechten (oder linken) Rand. Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 werden das Fenster exakt in die gewählte Bildschirmhälfte einpassen. Diese Funktion nennt sich «Snap».

Bildschirmeinstellungen: Manche PC-Bildschirme verstellen sich mit der Zeit. Rufen Sie direkt an Ihrem Bildschirm die Einstellungen auf. Manchmal hat es auch einen separaten Knopf fürs automatische Justieren. Drücken Sie ihn oder halten Sie in seinem Einstellungsmenü nach einer solchen Funktion Ausschau. Sollte eine Autojustiertaste am Bildschirm fehlen, gibts noch die separaten Knöpfe und Einstellungen, mit denen Sie das Bild etwas vergrössern/verkleinern oder in die gewünschte Richtung verschieben können. (PCtipp-Forum)