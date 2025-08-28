Rechtsklick ohne Maus auf dem Mac

Finder • Das Kontextmenü, das mit einem Klick der rechten Maustaste geöffnet wird, hat sich längst im Muskelgedächtnis verewigt. Wahren Tastaturakrobaten ist jedoch auch dieser Griff zur Maus zu viel. Noch schneller funktioniert das Tastenkürzel Control+Return: Sofort poppt an der Stelle der Einfügemarke das Einblendmenü ein. Der gesuchte Befehl wird danach über die Pfeiltasten angewählt – oder indem schnell die ersten Buchstaben des Befehls eingetippt werden.