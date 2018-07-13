Registry-Zustand «vorher/nachher» vergleichen

Das Ändern einer Einstellung in der Windows-Bedienoberfläche setzt oder ändert oftmals nur einen Eintrag in der Windows-Registrierdatenbank, kurz Registry. Auch wenn Sie eine Software installieren, wird dies unter anderem in einem oder mehreren neuen oder geänderten Registry-Einträgen resultieren.

Möchten Sie herausfinden, welche Registry-Einträge bei solchen Aktionen geändert werden, müssen Sie den Zustand der Registrierdatenbank vor und nach der Änderung vergleichen. Hierbei kommt ein kostenloses Werkzeug von NirSoft zum Zug. Diesmal: RegistryChangesView. Es braucht keine Installation.

So gehts: Laden RegistryChangesView herunter; wir nennen es hier fortan kurz «RCV». Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Version erwischen; es gibt je eine Version für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme. Wie Sie dies für Windows herausfinden, erklären wir hier.

Nach dem Download klicken Sie mit rechts auf die Datei (z.B. registrychangesview-x64.zip, wobei die Endung oft nicht zu sehen ist), wählen Sie Alle extrahieren und klicken Sie auf Extrahieren. Das Tool entpackt sich in einen neuen Ordner. Öffnen Sie ihn, falls Windows den Ordnerinhalt nicht automatisch anzeigt.

Doppelklicken Sie die Datei RegistryChangesView.exe (Endung evtl. nicht sichtbar); es ist jene mit dem bunten Icon. Das Programm öffnet zwei Fenster. Im grossen grauen Fenster klicken Sie auf Create Registry Snapshot (A).