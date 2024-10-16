Rein symbolisch gemeint - Home-Bildschirm nach Gusto auf dem iPhone

Ganz so viele Spielereien wie unter Android sind auf dem Home-Bildschirm des iPhones nicht möglich. Doch es reicht, um dem Lieblingsgerät einen neuen Anstrich zu verleihen und dabei mit mehr Komfort belohnt zu werden. Beginnen wir mit den Fingerübungen.

Symbole verschieben

Halten Sie den Finger auf eine freie Stelle des Home-Bildschirms gedrückt, bis die Symbole wackeln. Nun verschieben Sie die App an eine andere Position – oder auf eine andere Seite, indem Sie diese so weit an den Rand bewegen, dass das iPhone die Seiten wechselt.

Mehrere Symbole gleichzeitig