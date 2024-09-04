Retro geht immer

Mit Mac OS X schlug 2001 die Geburtsstunde der skeuomorphischen Designs, die sich an Materialien wie Papier oder Leder orientierten. Glas und Spiegelungen? Herrlich! Auch die Musik-Player wirkten zum Anfassen plastisch, bevor ihnen später das Blut abgezapft wurde.

Software-Ingenieur Mario Guzman wollte es nicht dabei belassen und stellt die Musik-Player von damals zum kostenlosen Download unter marioaguzman.github.io bereit. Dabei handelt es sich nur um Fernbedienungen für die Musik-Anwendung – denn dort kommt die Musik her – egal, ob lokal gespeichert oder als Teil des Abo-Dienstes Apple Music.