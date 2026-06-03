Ruhiges Smartphone

Wer kennt das nicht? Kaum ist das Smartphone entsperrt, erscheinen Dutzende Benachrichtigungen. Oder die Nachrichten ploppen sogar auf dem Sperrbildschirm auf und zeigen unter Umständen Informationen an, die den Arbeitskollegen nebenan nichts angehen.

Eine solche Nachrichtenflut kostet nicht nur Nerven, sondern sorgt auch dafür, dass man das Smartphone andauernd in die Hand nimmt und abgelenkt ist. Wer davon genug hat, kann heutzutage ganz einfach etwas dagegen unternehmen.

Sowohl Android als auch iOS bieten Möglichkeiten, um Push-Mitteilungen gezielt zu reduzieren. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, die Sie ganz nach Ihren Vorlieben nutzen können. Mit unseren Tipps investieren Sie einige Minuten Ihrer Zeit, um danach ein wesentlich ruhigeres Smartphone zu haben.

Pro App einstellen

Von Anwendungen wie WhatsApp möchte man natürlich Push-Nachrichten erhalten. Von anderen Apps erhält man Meldungen, die eher nerven. Glücklicherweise lassen sich Benachrichtigungen für jede App abschalten.