22. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
SBB Mobile: Touch-Fahrplan verwenden – so gehts
Der Touch-Fahrplan passt sich dynamisch Ihren oft verwendeten Verbindungen an.
Seit einem Update Ende 2020 für die ÖV-App SBB Mobile (und SBB Preview) wurde der Touchfahrplan intelligenter.
So verwenden Sie den Touch-Fahrplan:
- Tippen Sie oben auf die Kachel Fahrplan.
- Wechseln Sie von der Registerkarte Fahrplan zu Touch-Fahrplan.
- Der aktuelle Touch-Fahrplan ist bunter (s. Screenshot). Wie gewohnt, können Sie per Finger-Wisch zwei Stationen verbinden und sich so ohne Tippen die Verbindungen anzeigen lassen.
- Nebst automatischer Erkennung Ihrer beliebtesten Reiseziele können Sie zusätzlich manuell welche hinzufügen. Tippen Sie dazu ganz unten rechts auf das Bleistift-Symbol.
- Tippen Sie auf ein Plus-Zeichen und geben Sie den Ort ein.
- Tippen Sie anschliessend auf Fertig.
- Ausserdem können Sie, nach dem Tippen auf das Bleistift-Symbol wählen, ob mehr Kacheln angezeigt werden sollen. Ziehen Sie dazu den weissen Bereich nach oben (s. Screenshot).
(Ursprung November 2020, aktualisiert am 22. August 2022)
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