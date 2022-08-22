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Claudia Maag
22. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

SBB Mobile: Touch-Fahrplan verwenden – so gehts

Der Touch-Fahrplan passt sich dynamisch Ihren oft verwendeten Verbindungen an.

Der Touch-Fahrplan wurde Ende 2020 schöner und smarter

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Seit einem Update Ende 2020 für die ÖV-App SBB Mobile (und SBB Preview) wurde der Touchfahrplan intelligenter.

So verwenden Sie den Touch-Fahrplan:

  1. Tippen Sie oben auf die Kachel Fahrplan.
  2. Wechseln Sie von der Registerkarte Fahrplan zu Touch-Fahrplan.
  3. Der aktuelle Touch-Fahrplan ist bunter (s. Screenshot). Wie gewohnt, können Sie per Finger-Wisch zwei Stationen verbinden und sich so ohne Tippen die Verbindungen anzeigen lassen.
  4. Nebst automatischer Erkennung Ihrer beliebtesten Reiseziele können Sie zusätzlich manuell welche hinzufügen. Tippen Sie dazu ganz unten rechts auf das Bleistift-Symbol.
  5. Tippen Sie auf ein Plus-Zeichen und geben Sie den Ort ein.
  6. Tippen Sie anschliessend auf Fertig.
  7. Ausserdem können Sie, nach dem Tippen auf das Bleistift-Symbol wählen, ob mehr Kacheln angezeigt werden sollen. Ziehen Sie dazu den weissen Bereich nach oben (s. Screenshot).

(Ursprung November 2020, aktualisiert am 22. August 2022)

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