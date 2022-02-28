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Claudia Maag
28. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

SBB Mobile: (Spar-)Tageskarte per App kaufen – so gehts

In der SBB-Mobile-App können Sie Tageskarten kaufen; für eine gewisse Zeitspanne auch Spartageskarten.

(Spar-)Tageskarten in der SBB-Mobile-App

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Über die SBB-Mobile-App können Sie Tageskarten und Spartageskarten kaufen.

  1. Nach dem Öffnen der SBB-Mobile-App wischen Sie bei den Kacheln oben von rechts nach links, bis Sie Tageskarten Schweiz sehen. Tippen Sie darauf.

  2. Hier haben Sie verschiedene Optionen wie Spartageskarte, Friends-Tageskarte, Tagesklassenwechsel, Tageskarte zum Halbtax, Velo-Tageskarte oder Hunde-Tageskarte.

    Hinweis 1: Spartageskarten sind kontingentiert. Diese sind nur im Vorverkauf erhältlich (1 bis 60 Tage vor einer Reise). Hierfür gibt es keinen Umtausch und keine Erstattung.

  3. Beispiel Spartageskarte: Tippen Sie auf Ändern, um ein anderes Datum auszuwählen.
  4. Wählen Sie das Datum und tippen Sie auf Fertig.
  5. Kontrollieren Sie die Auswahl der Tageskarte (Beispiel: Spartageskarte) und je nach Abo die Vergünstigungen, beispielsweise das Halbtax.

  6. Wenn alles stimmt, tippen Sie auf den Button Billett für CHF XX.XX kaufen.

Sparticketvorschläge für die Strecke Zürich HB–Bern Liebefeld

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis 2: Wenn Sie ein Sparticket für eine bestimmte Strecke kaufen möchten, geben Sie unter Fahrplan den Abfahrts- und den Zielort plus das gewünschte Reisedatum ein.

Alternativ können Sie Spartickets für bestimmte Strecken via sbb.ch kaufen.

Dies wurde mit der SBB-Mobile-App-Version v11.22.1.67.master für Android durchgeführt.

(Ursprung 2021, aktualisiert am 28.2.22)

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