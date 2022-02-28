28. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
SBB Mobile: (Spar-)Tageskarte per App kaufen – so gehts
In der SBB-Mobile-App können Sie Tageskarten kaufen; für eine gewisse Zeitspanne auch Spartageskarten.
Über die SBB-Mobile-App können Sie Tageskarten und Spartageskarten kaufen.
- Nach dem Öffnen der SBB-Mobile-App wischen Sie bei den Kacheln oben von rechts nach links, bis Sie Tageskarten Schweiz sehen. Tippen Sie darauf.
- Hier haben Sie verschiedene Optionen wie Spartageskarte, Friends-Tageskarte, Tagesklassenwechsel, Tageskarte zum Halbtax, Velo-Tageskarte oder Hunde-Tageskarte.
Hinweis 1: Spartageskarten sind kontingentiert. Diese sind nur im Vorverkauf erhältlich (1 bis 60 Tage vor einer Reise). Hierfür gibt es keinen Umtausch und keine Erstattung.
- Beispiel Spartageskarte: Tippen Sie auf Ändern, um ein anderes Datum auszuwählen.
- Wählen Sie das Datum und tippen Sie auf Fertig.
- Kontrollieren Sie die Auswahl der Tageskarte (Beispiel: Spartageskarte) und je nach Abo die Vergünstigungen, beispielsweise das Halbtax.
- Wenn alles stimmt, tippen Sie auf den Button Billett für CHF XX.XX kaufen.
Hinweis 2: Wenn Sie ein Sparticket für eine bestimmte Strecke kaufen möchten, geben Sie unter Fahrplan den Abfahrts- und den Zielort plus das gewünschte Reisedatum ein.
Alternativ können Sie Spartickets für bestimmte Strecken via sbb.ch kaufen.
Dies wurde mit der SBB-Mobile-App-Version v11.22.1.67.master für Android durchgeführt.
(Ursprung 2021, aktualisiert am 28.2.22)
Kommentare