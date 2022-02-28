SBB Mobile: (Spar-)Tageskarte per App kaufen – so gehts

Hinweis 2: Wenn Sie ein Sparticket für eine bestimmte Strecke kaufen möchten, geben Sie unter Fahrplan den Abfahrts- und den Zielort plus das gewünschte Reisedatum ein.

Alternativ können Sie Spartickets für bestimmte Strecken via sbb.ch kaufen.

Dies wurde mit der SBB-Mobile-App-Version v11.22.1.67.master für Android durchgeführt.

(Ursprung 2021, aktualisiert am 28.2.22)