Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
17. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Android-Tipp

SBB P+Rail: Park-Ticket stornieren – so gehts

Neuerdings kann man das Parkplatz-Billett, das man mit der SBB-App P+Rail löst, vor dem Gültigkeitszeitraum oder unmittelbar nach dem Kauf stornieren.

Park-Tickets, die für einen künftigen Termin gebucht sind, kann man nun direkt in der P+Rail-App einfach stornieren

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der jüngsten Version der SBB-App P+Rail können Sie Tickets einfach wieder stornieren. Zwar nur im Voraus oder kurz nach dem Lösen, aber immerhin.

Hinweis 1: Sie können maximal 1 Woche im Voraus ein Ticket lösen. Die Rückerstattung vor Beginn der Gültigkeit ist kostenlos.

  1. Die Autorin hat testweise für den 24. Mai ein Ticket gelöst. Sollten Sie die App das erste Mal verwenden, suchen Sie den gewünschten Parkplatz via Suchfeld (PLZ oder Ort).
  2. Falls Sie das Ticket zuvor gelöst haben und nun suchen, finden Sie es unter Laufende Parktickets.
  3. Direkt nach dem Ticketkauf erscheint eine Schaltfläche namens Ticket erstatten (oberhalb von Ticket verlängern).
  4. Klicken Sie auf Jetzt erstatten.

Hinweis 2: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.14.0-prod durchgeführt.

Wie Sie sich einen P+Rail-Parkplatz im Voraus reservieren, ist übrigens hier erklärt.

Kommentare

Apps SBB Schweiz Tipps Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare