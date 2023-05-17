SBB P+Rail: Park-Ticket stornieren – so gehts

Mit der jüngsten Version der SBB-App P+Rail können Sie Tickets einfach wieder stornieren. Zwar nur im Voraus oder kurz nach dem Lösen, aber immerhin.

Hinweis 1: Sie können maximal 1 Woche im Voraus ein Ticket lösen. Die Rückerstattung vor Beginn der Gültigkeit ist kostenlos.

Die Autorin hat testweise für den 24. Mai ein Ticket gelöst. Sollten Sie die App das erste Mal verwenden, suchen Sie den gewünschten Parkplatz via Suchfeld (PLZ oder Ort). Falls Sie das Ticket zuvor gelöst haben und nun suchen, finden Sie es unter Laufende Parktickets. Direkt nach dem Ticketkauf erscheint eine Schaltfläche namens Ticket erstatten (oberhalb von Ticket verlängern). Klicken Sie auf Jetzt erstatten.

Hinweis 2: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.14.0-prod durchgeführt.

Wie Sie sich einen P+Rail-Parkplatz im Voraus reservieren, ist übrigens hier erklärt.