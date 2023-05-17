17. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
SBB P+Rail: Park-Ticket stornieren – so gehts
Neuerdings kann man das Parkplatz-Billett, das man mit der SBB-App P+Rail löst, vor dem Gültigkeitszeitraum oder unmittelbar nach dem Kauf stornieren.
Mit der jüngsten Version der SBB-App P+Rail können Sie Tickets einfach wieder stornieren. Zwar nur im Voraus oder kurz nach dem Lösen, aber immerhin.
Hinweis 1: Sie können maximal 1 Woche im Voraus ein Ticket lösen. Die Rückerstattung vor Beginn der Gültigkeit ist kostenlos.
- Die Autorin hat testweise für den 24. Mai ein Ticket gelöst. Sollten Sie die App das erste Mal verwenden, suchen Sie den gewünschten Parkplatz via Suchfeld (PLZ oder Ort).
- Falls Sie das Ticket zuvor gelöst haben und nun suchen, finden Sie es unter Laufende Parktickets.
- Direkt nach dem Ticketkauf erscheint eine Schaltfläche namens Ticket erstatten (oberhalb von Ticket verlängern).
- Klicken Sie auf Jetzt erstatten.
Hinweis 2: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der P+Rail-App-Version 2.14.0-prod durchgeführt.
Wie Sie sich einen P+Rail-Parkplatz im Voraus reservieren, ist übrigens hier erklärt.
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