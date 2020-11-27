27. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
ScanWatch: Smart-Wake-Up einrichten – so gehts
Nette Funktion für Morgenmuffel: Mit Smart Wake-up ermittelt die Withings-Hybriduhr den besten Zeitpunkt, um Sie sanft zu wecken.
Die ScanWatch kann mit der Smart-Wake-Up-Funktion innerhalb einer vorgegebenen Dauer den besten Zeitpunkt ermitteln, um Sie möglichst sanft zu wecken.
- Öffnen Sie die HealthMate-App.
- Gehen Sie zur Registerkarte Geräte.
- Tippen Sie auf die ScanWatch.
- Wählen Sie Nächster Alarm (Aus).
- Tippen Sie auf das Plus-Zeichen, um einen Alarm hinzuzufügen.
- Drücken Sie etwas länger auf die vorgeschlagene Weckzeit (im Beispiel: 12:10 Uhr) und verschieben Sie den schwarzen Balken nach unten oder oben, um die Weckzeit zu ändern.
- Das Smart-Wake-Up müssen Sie separat einstellen. Drücken Sie dazu rechts auf das entsprechende schwarze Kreis-Symbol und verschieben Sie es ebenfalls nach oben. Beispielsweise können Sie jeweils 30 Minuten rund um die definierte Weckzeit festlegen.
- Tippen Sie auf Speichern.
- Wählen Sie die Wochentage (einfach durch Tippen deaktivieren).
- Wenn Sie einen erstellten Alarm deaktivieren möchten, geht das am einfachsten via Schieberegler. Alternativ tippen Sie darauf und anschliessend auf das kleine Papierkorb-Symbol unterhalb der Wochentage.
Wenn die Smartwatch am Morgen dann vibriert, können Sie entweder die Taste gedrückt halten, um 10 Minuten weiterzudösen oder – wenn Sie morgens fast aus dem Bett springen – einfach kurz drücken, um den Wecker zu stoppen und die Beine über die Bettkante zu schwingen.
Den PCtipp-Test zur ScanWatch lesen Sie hier.
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