Schachtelteufel - so besiegen Sie ihn

Kein Problem: Führen Sie die ­Datei über einen Ordner und warten Sie einen Moment, bis er von allein aufspringt und den Inhalt preisgibt. Das Spiel lässt sich beliebig oft wiederholen. Doch manchmal wirkt sogar dieser Automatismus ermüdend, wenn sich Ordner an Ordner reiht. Drücken Sie in ­solchen Fällen über dem Ordner die Leertaste, damit er sich augenblicklich öffnet.

Das lässt sich weiter erfeinern, und zwar in der System­einstellung Bedienungshilfen unter Zeigersteuerung. Hier definieren Sie ganz oben, ob dies Funktion aktiv ist und nach welcher Zeit der Ordner geöffnet werden soll, wenn die Leertaste nicht gedrückt wird.