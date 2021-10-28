Schlafmodus auf dem Fitbit Charge 5 aktivieren

Wischen Sie auf dem AMOLED-Display Ihres Charge 5 von oben nach unten. Nach einer weiteren Wischbewegung sehen Sie nebst Nicht Stören (wenn Sie mal kurz Ihre Ruhe brauchen) den Schlafmodus mit Mondsichel-Symbol. Standardmässig ist dieser auf Aus gestellt. Tippen Sie darauf, um den Modus zu aktivieren. Vergessen Sie am kommenden Morgen nicht, den Schlafmodus wieder auszuschalten.