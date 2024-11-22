Schnell Browser-Tabs aufräumen

Bei der Suche nach Informationen im Netz versammeln sich im Browser gerne mal ein paar Dutzend Tabs, die sich neben Ihren sonstigen Tabs einreihen, die Sie vielleicht sowieso immer geöffnet haben.

Sowohl Firefox als auch Chrome und Edge haben aber nützliche Werkzeuge, mit denen Sie sehr schnell alle nicht benötigten Tabs schliessen. Nutzen Sie diese schon?

So gehts: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf jenes Tab, das Sie behalten wollen. Achten Sie auf die Einträge im Kontextmenü!

Im Firefox finden Sie ein Untermenü Mehrere Tabs schliessen. Darin entdecken Sie drei Befehle. Linke Tabs schliessen schliesst die Tabs, die sich links des angeklickten befinden – das angeklickte bleibt stehen. Rechte Tabs schliessen entsorgt die Tabs, die sich rechts davon befinden. Und Andere Tabs schliessen lässt nur das aktuelle Tab stehen und schliesst alle anderen. So schnell sollte sich alles aufräumen lassen!

In Google Chrome und Microsoft Edge finden Sie dieselben Befehle, die bei diesen beiden Browsern direkt im Tab-Kontextmenü stecken.

In Google Chrome sieht es so aus: