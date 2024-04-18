18. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Schnell gefunden dank Smartphone
Hier zeigen wir, wie ein iPhone oder auch viele Android-Geräte bei einer speziellen Suche helfen können.
Ein fummeliges Schräubchen landet auf dem Boden und ward nicht mehr gesehen: eine klassische Situation, die wir alle kennen. Bei der Suche kann das iPhone einen wertvollen Beitrag leisten. Aktivieren Sie die Taschenlampe und stellen Sie das iPhone so auf, dass das Licht möglichst nah am Boden ist. Jetzt wirft auch die kleinste Schraube einen langen Schatten und ist leicht zu entdecken.
Tipp: Dem Vernehmen nach soll das auch mit anderen Smartphones funktionieren.
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