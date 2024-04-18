Schnell gefunden dank Smartphone

Ein fummeliges Schräubchen landet auf dem Boden und ward nicht mehr gesehen: eine klassische Situation, die wir alle kennen. Bei der Suche kann das iPhone einen wertvollen Beitrag leisten. Aktivieren Sie die Taschenlampe und stellen Sie das iPhone so auf, dass das Licht möglichst nah am Boden ist. Jetzt wirft auch die kleinste Schraube einen langen Schatten und ist leicht zu entdecken.

Tipp: Dem Vernehmen nach soll das auch mit anderen Smartphones funktionieren.