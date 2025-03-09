9. Mär 2025
Lesedauer 2 Min.
Apple-Ecke
Schnell gewischt
Mit iOS 18 wurde das Kontrollzentrum auf dem iPhone stark verbessert. Wir zeigen, wie man schnell zu den verschiedenen Gruppen mit den Steuerelementen navigieren kann.
Das Kontrollzentrum des iPhones wurde mit iOS 18 gründlich überarbeitet und mit Symbolen am rechten Rand in Kategorien unterteilt. Der schnellste Weg, um durch die Kategorien zu blättern: Öffnen Sie das Kontrollzentrum wie bis anhin. Doch lassen Sie den Finger auf dem Display und wischen Sie weiter nach unten, um durch die Bereiche zu fliegen.
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