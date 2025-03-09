Schnell gewischt

Das Kontrollzentrum des iPhones wurde mit iOS 18 gründlich überarbeitet und mit Symbolen am rechten Rand in Kategorien unterteilt. Der schnellste Weg, um durch die Kategorien zu blättern: Öffnen Sie das Kontrollzentrum wie bis anhin. Doch lassen Sie den Finger auf dem Display und wischen Sie ­weiter nach unten, um durch die Bereiche zu fliegen.