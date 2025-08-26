Schnell zum neuen Fenster

Haben Sie von einer Anwendung bereits ein Fenster geöffnet, z.B. vom Datei-Explorer, von Word oder von Notepad, können Sie mit gedrückter Shift-Taste (Umschalt-Taste) aufs Taskleisten-Symbol jenes Programms klicken, um sofort eine weitere Instanz derselben Anwendung zu öffnen. Also Shift+Anklicken, schon öffnet sich eine zweite oder dritte Instanz des Explorers oder von Word.