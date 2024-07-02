Schnelle Drehung

Immer wieder begegnen wir Fotos, die nicht korrekt ausgerichtet sind – die also zum Beispiel im Hoch- statt im Querformat angezeigt werden. Die Korrektur lässt sich bereits im Finder vornehmen. Markieren Sie eines oder mehrere Fotos. Verwenden Sie den Kurzbefehl Command+R für eine Rechtsdrehung und sinngemäss Command+L für eine Linksdrehung.

Tipp: Wenn das Dateisymbol immer noch die falsche Ausrichtung zeigt, bewegen Sie die Datei in einen anderen Ordner und zurück, um die richtige Mini-Abbildung zu sehen.