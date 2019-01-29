Schräger Bug: Word formatiert Umlaute in falscher Schrift

Wieso dieser sonderbare Fehler auf manchen Systemen auftritt, lässt sich schwer sagen. Beheben lässt er sich allerdings recht einfach.

Wichtig: Für die Lösung des Problems müssen Sie die betroffenen Dokumentvorlagen löschen. Falls diese jedoch wichtige Makros enthalten, sichern Sie die Vorlagen zuerst. Sie können die Makros später wieder in die neuen Vorlagen übernehmen. Tipps hierzu finden Sie hier: Word-Makros wieder importieren.

Nun geht es so: Schliessen Sie am besten alle Office-Programme, also Word, Excel, Outlook etc. Öffnen Sie z.B. mit Windowstaste+E den Datei-Explorer. Blenden Sie noch kurz via Ansicht/Ein-/ausblenden die Dateinamenerweiterungen ein.

Tippen Sie diese Zeichenfolge in die Explorer-Adresszeile und drücken Sie Enter:

%appdata%\Microsoft\Templates

Damit landen Sie direkt in Ihrem Vorlagenordner.