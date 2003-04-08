Schriftart (Font) als Anlage mit Outlook Express versenden

Öffnen Sie den Schriftarten-Ordner in der "Systemsteuerung".

Erstellen Sie eine neue Mail in Outlook Express und ordnen Sie dann beide Fenster, den Schriftarten-Ordner und Ihr Mail-Fenster aus Outlook-Express, nebeneinander auf dem Bildschirm an.

Nun ziehen Sie wie bei einem Kopiervorgang mit der Maus im Windows-Explorer einfach die Schriftart aus dem Schriftarten-Ordner in das Fenster mit Ihrer Outlook-Express-Nachricht.

Die Schriftart wird als Anlage eingefügt, und Sie können sie mit der Mail als Anhang versenden.