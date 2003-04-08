8. Apr 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Schriftart (Font) als Anlage mit Outlook Express versenden
Wie kann ich mit Outlook Express Schriftarten versenden? Wenn ich über «Anlage einfügen» versuche, eine Schriftart anzuhängen, kann ich zwar im entsprechenden Verzeichnis die Schriftart markieren, aber sobald ich «Einfügen» drücke, passiert gar nichts. Wie kann ich das Problem lösen?
Öffnen Sie den Schriftarten-Ordner in der "Systemsteuerung".
Erstellen Sie eine neue Mail in Outlook Express und ordnen Sie dann beide Fenster, den Schriftarten-Ordner und Ihr Mail-Fenster aus Outlook-Express, nebeneinander auf dem Bildschirm an.
Nun ziehen Sie wie bei einem Kopiervorgang mit der Maus im Windows-Explorer einfach die Schriftart aus dem Schriftarten-Ordner in das Fenster mit Ihrer Outlook-Express-Nachricht.
Die Schriftart wird als Anlage eingefügt, und Sie können sie mit der Mail als Anhang versenden.
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