Schriftart Frutiger kostenlos zum Download?

Grundsätzlich ist die Schriftart "Frutiger" von Linotype kostenpflichtig und kann hier heruntergeladen werden: [1]

Über die Schriftart und den Umgang von Microsoft damit herrscht einiger Zeit Streit. Das können Sie z.B. in dem Artikel "Schriftendiebstahl als Prinzip?" [2] nachlesen.

Interessanterweise gibt es jedoch schon seit einiger Zeit dies hier: "Frutiger Download free - Microsoft Reader mit Linotype True Type Font" [3].