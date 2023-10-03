Alle Schriften in Thunderbird vergrössern

Die Thunderbird-Version 115 mit dem Codenamen Supernova hat dem beliebten Mailprogramm viele Neuerungen gebracht. Eine davon dürfte jene freuen, die gerne die Schriften im Programm gesamthaft vergrössern wollen.

Neu ist es kinderleicht: Klicken Sie oben rechts aufs ☰-Menü. Direkt in diesem entdecken Sie einen Punkt Schriftgrösse. Entweder durch Eintippen einer Pixelzahl (etwa 14px) oder über kleinen die Plus- und Minus-Knöpfe passen Sie die Schriftgrösse jetzt mit wenigen Klicks an.