Thunderbird
Alle Schriften in Thunderbird vergrössern
Die Thunderbird-Version 115 mit dem Codenamen Supernova hat dem beliebten Mailprogramm viele Neuerungen gebracht. Eine davon dürfte jene freuen, die gerne die Schriften im Programm gesamthaft vergrössern wollen.
Neu ist es kinderleicht: Klicken Sie oben rechts aufs ☰-Menü. Direkt in diesem entdecken Sie einen Punkt Schriftgrösse. Entweder durch Eintippen einer Pixelzahl (etwa 14px) oder über kleinen die Plus- und Minus-Knöpfe passen Sie die Schriftgrösse jetzt mit wenigen Klicks an.
Und wie gings früher?
Wir zeigen Ihnen noch, wie man es früher (vor der neuen Thunderbird-Version 115) hinbekam. Die Schriftgrösse liess sich nur über eine versteckte Einstellung gesamthaft anpassen. Man musste zu Einstellungen/Erweitert wechseln, die Konfiguration bearbeiten und per Klick eine Rückfrage bestätigen. Anschliessend war ein Editieren des dort im Suchfeld auffindbaren Eintrags layout.css.devPixelsPerPx erforderlich.
Standardmässig trug er einen Wert wie -1.0, den mal per Doppelklick bearbeiten und auf etwas wie 1.20 oder 1.25 ändern konnte. (PCtipp-Forum)
Hinweis: Der Artikel stammt ursprünglich vom 15.6.2020 und wurde nun aufgrund der neuen Funktion in Thunderbird Supernova aktualisiert.
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