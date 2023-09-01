Schriften für iPad und iPhone

So viel vorweg: Es gibt keine Möglichkeit, um Schriften so schnell und einfach zu installieren wie unter macOS. Stattdessen werden Fonts als Apps im App-Store gekauft – oder sie werden mit einer fähigen Software im System installiert. Beim zweiten Vorgehen sind Sie in der Wahl der Schrift absolut frei.

Fonts als Apps kaufen

Der erste Weg ist der schnelle. Im App Store finden Sie diverse Apps, die ihre eigenen Fonts installieren, damit diese in allen Anwendungen zugänglich sind. Für erste Gehversuche bietet sich die App Font Diner an: Die App ist eigentlich dazu da, um Schriften zu verkaufen – und das zu horrenden Abo-Preisen.

Doch das oberste Set «Silverware» ist kostenlos. (1) Das Abo, das für Fr. 5.50 pro Jahr angeboten wird, braucht es nur, wenn die Schriften in kommerziellen Projekten verwendet werden. Bestätigen Sie, dass Sie die Fonts nur zum persönlichen Gebrauch verwenden und tippen Sie auf Installieren. (2)

Tipp: Font Diner ermöglicht das Entfernen der Fonts, indem Sie ganz unten auf das Symbol Library (3) tippen und dann die jeweiligen Schriften abwählen.