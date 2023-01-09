Für Schulen: Windows-Laptop oder Google Chromebook?

Wie bei OneNote üblich, können die Notizen sehr frei gestaltet werden.

Beurteilung

Der Google Classroom besticht durch eine einfache Benutzerführung und viele Möglichkeiten – und auch dadurch, dass man ihn verwenden kann, wenn man nicht die ganze Klasse oder Schule angemeldet hat. Gerade für Lehrkräfte, deren Bildungseinrichtung bei der Digitalisierung noch hinterherhinkt, ist Google Classroom deshalb fast unverzichtbar.

Microsoft hat mit Teams eine hervorragende Lösung für die Kommunikation und mit Class Notebook eine gute Lösung für die Zusammenarbeit. Einrichtung und Bedienung sind aber komplex und die Nutzung ohne Schulaccount ist kompliziert.

Blick über den Tellerrand

Neben den Office-Programmen und dem virtuellen Klassenzimmer gibt es eine Vielzahl von Tools, die für den Unterricht eingesetzt werden können. Dazu zählen Formulare, Quiz-Apps, To-do-Listen, Streamingplattformen, Terminverwaltung und vieles mehr.

Hier kommt es nicht zuletzt darauf an, dass diese Möglichkeiten sinnvoll eingesetzt werden – sowohl für die Lehrpersonen als auch für die Schülerschaft. Und hier bietet sich am ehesten die Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen: Es gibt nämlich viele Dritt­anbieter, die spannende Lösungen zur Online-Kollaboration anbieten – und die sind oft kostenlos zu haben.

Experimente mit solchen Tools sollen nicht zuletzt aufzeigen, dass es neben den markt­beherrschenden Anbietern Alternativen gibt und es alles andere als selbstverständlich ist, dass man sich nach der Ausbildung in der gleichen Software-Welt bewegen muss.

Das passende Gerät finden

Microsoft und Google stellen nicht nur ihre Lernplattformen zu Verfügung, sie vermitteln auch die benötigte Hardware. Beide Firmen geben dabei an, so auch den Datenschutz und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler gewährleisten zu können.

Bei der Wahl des passenden Geräts scheint auf den ersten Blick alles klar zu sein: ein Windows-Computer für die Arbeit mit Microsoft 365, ein Chromebook für die Arbeit mit Google Workspace. Beide Anbieter setzen auf eine enge Verknüpfung des Betriebssystems mit ihren Apps und Programmen, sodass der Zugriff nach der erstmaligen Registrierung ­eines Kontos beim Anbieter und dem Anmelden am Gerät über weite Strecken praktisch ohne weitere Anmeldung funktioniert.

Solange man ausschliesslich mit den On­linetools arbeitet, spielt es allerdings grundsätzlich keine Rolle, ob auf dem Rechner Windows, Chrome OS oder macOS installiert ist. Nutzt man hingegen die Bezahlversion von Microsoft Office 365 mit den Desktop-Apps, scheidet Chrome OS aus, weil die Desktop-Apps von Microsoft nicht verfügbar sind.

Wenn die Bildungseinrichtung die Arbeitsgeräte zur Verfügung stellt und Richtlinien, Zugänge und Sicherheitslösungen definiert und verwaltet, ist die Einbindung der Geräte ins Gesamtsystem entscheidend. Um ihre Stellung im Markt zu behaupten, arbeiten sowohl Microsoft als auch Google eng mit Bildungseinrichtungen zusammen. Es gibt Klassen, die mit Leihgeräten ausgerüstet werden, oder es sind klare Empfehlungen der Schulen vorhanden, welche Geräte besonders geeignet sind. Die Kehrseite davon ist, dass die Erziehungsberechtigten den Überblick verlieren, was ihre Kinder überhaupt mit den Geräten machen können und dürfen. Entsprechend hoch ist die Verantwortung, welche die Schulen übernehmen müssen.

Beurteilung

Wer selbst entscheiden kann, welchen Rechner und welches Betriebssystem er anschaffen möchte, hat nur scheinbar eine Wahl. Chromebooks sind zwar oft verhältnismässig günstig, aber eben auch eingeschränkt in den Möglichkeiten. Sie bieten einen einfachen und schnellen Zugang zum Google-Universum, aber nur beschränkte Möglichkeiten für die Arbeit mit anderen Programmen und Apps.

Rechner mit Windows-Betriebssystem oder den Betriebssystemen macOS/iOS von Apple sind flexibler. Selbst wenn hier viele Dienste cloudbasiert sind, ist ein Offlinearbeiten ein­facher möglich. Die Geräte sind also eher geeignet, auch ausserhalb des Schulbetriebs im Einsatz zu sein.

Zugang einrichten

Google Chrome OS

Der Zugang zur Bildungswelt von Google respektive Microsoft gelingt nur mit einem Konto beim jeweiligen Anbieter – das jeweils kostenlos eingerichtet werden kann. Die Verbindung zu den Apps und Programmen funktioniert danach jeweils über den Browser, aber auch über das zugehörige Betriebssystem beim erstmaligen Anmelden am Computer.

Beim Aufstarten muss das Chromebook in ­einem ersten Schritt mit dem Internet gekoppelt werden, indem man sich mit einem WLAN verbindet. Nun wählt man, ob der PC für sich selbst oder ein Kind installiert wird.

Wer bereits ein Google-Konto hat, gibt danach den Benutzernamen und anschliessend das Passwort ein. Bei der Zwei-Faktor-Authen­tifizierung kommt allenfalls noch eine Bestätigung auf dem Smartphone hinzu. Danach ­legen Sie fest, ob die Daten mit dem Gerät ­synchronisiert werden sollen, und Sie müssen die Geschäftsbedingungen des Google-Play-Stores und die Datenschutzbestimmungen ­akzeptieren. Schon geht es los.

Da die Apps über den Browser, in diesem Fall Chrome, aufgerufen werden, entfällt das Anmelden – zumindest sofern die Passwörter bereits im Passwortmanager von Chrome ­erfasst sind. Auf dem Startbildschirm von Chrome OS sind wichtige Programme wie Gmail bereits verknüpft, Bild 5.