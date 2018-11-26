Schummeln erlaubt: Platz sparen in Word

Am liebsten würde man dem Kunden alles in einem Brief von maximal einer Seite sagen. Oder auf zwei Seiten. Aber nicht auf dreien. Mit welchen Tricks lassen sich Dokumente etwas verkleinern? Wir zeigen die Tipps für Word 2016 aus Office 365. Das meiste davon funktioniert in früheren Versionen genau oder zumindest fast gleich.

Word bietet eine Option, alles in einem Durchgang so zu skalieren, dass es eine Seite weniger beansprucht, siehe Tipp 10 auf der nächsten Seite. Der ist sicher auch ein gutes Mittel, besonders, wenn es schnell gehen muss und wenn es sich nur um ein bis zwei einzusparende Zeilen handelt. Prüfen Sie aber dennoch unbedingt auch die Tipps 1 bis 9.

Vorab zwei Hinweise: Professionelle LayouterInnen werden bei übertriebener Anwendung dieser Tipps verzweifelt die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Die Tipps sollen nur zeigen, welche Werkzeuge Word bietet. Zweitens empfehlen wir, an einer Kopie Ihres Dokuments zu arbeiten. So haben Sie die Originalformatierungen noch, falls Ihre «Eindampf-Bemühungen» am Ende bei Ihren Vorgesetzten auf kein gutes Echo stossen.

Tipp 1: Text kürzen. Manche Texte enthalten viel Kürzungspotenzial. Das eine wären die ohnehin hässlichen Passivsätze, die eleganter und kürzer werden, sobald Sie daraus Aktivsätze machen. So ist «Das Produkt xy kann unter xyz bestellt werden» länger als «Bestellen Sie das Produkt xy unter xyz». Vermeiden Sie Füllwörter und Floskeln. Erklären Sie nicht alles zweimal. Führen Sie für längere Fachbegriffe Abkürzungen ein, die Sie nur beim ersten Gebrauch erklären müssen. Ein Beispiel: «Testen Sie unser Ultimativ-Wetterbeeinflussungssystem (kurz UWBS)». Später im Text reicht «UWBS», damit die Leute im Bild sind. Ein paar weitere Tipps zum Kürzen von Texten finden Sie auch hier.

Tipp 2: Silbentrennung. Ist der Text inhaltlich parat, benutzen Sie die Silbentrennung. Besonders in längeren Absätzen sparen Sie damit je nach benutzter Schrift ganze Zeilen ein. Damit rutscht so mancher Seitenumbruch plötzlich unter einen Absatz, was am Ende des Textes zum rettenden Platzgewinn führen kann.

Setzen Sie den Cursor an den Anfang des Dokuments. Gehen Sie in Word im Reiter Layout bei Seite einrichten zur Silbentrennung/Manuell. Word schlägt beim ersten infrage kommenden Wort eine Trennung vor. Setzen Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie das Wort trennen würden und übernehmen Sie den Vorschlag mit Ja. Wollen Sie ein Wort nicht trennen, lehnen Sie mit Nein ab. Word ackert sich durchs ganze Dokument. Auch wichtig: Falls die Silbentrennung jetzt noch nicht so viel Platzeinsparung bringt, führen Sie diese nach einigen weiteren Optimierungen nochmals durch.