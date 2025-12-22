Mehr Schutz vor Spam

Wenn Sie für Ihre E-Mails eine eigene Domain nutzen, können Sie auch einen professionellen E-Mail-Service einbinden. Das geht ganz einfach: Der beim Provider eingestellte MX-Record bekommt einen Eintrag, der alle E-Mails zum Beispiel an meineDomain.ch zuerst durch einen mehrstufigen Spam- und Malware-Filter leitet, Bild 9. Danach kommen nur noch saubere und viel weniger E-Mails an. Ein Protokoll per E-Mail klärt über die ausgefilterten Nachrichten auf und lässt es zu, mit nur einem Klick eine falsch sortierte E-Mail wieder zu befreien. Bei Metanet.ch kostet dieser MX-Filter lediglich 9 Franken pro Monat für eine Domain.

E-Mailanbieter

Profi-Mailanbieter

Viele Gratis-E-Mail-Provider finanzieren sich durch Werbung. Dazu kommt, dass die Technik zum Filtern von Spam oft nicht so gut ist, wie bei einem etwas teureren E-Mail-Provider. Daher sollten Sie eine Domain samt E-Mail-Konten bei einem Provider kaufen, das kostet zum Beispiel bei Webland.ch nur 6 Franken im Monat inklusive Domain und bis zu 25 E-Mail-Konten.

Wenn Sie keine Domain haben und auch keine wollen, gibt es auch weitere professionelle E-Mail-Postfächer bei den zuvor genannten Anbietern oder etwa Bluewin. Die Kosten liegen im Monat lediglich um die 4 Franken pro Konto.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den bezahlten E-Mail-Konten viel weniger Spam ankommt als bei Gratiskonten.

Günstig: Wegwerf-E-Mail

Um schnell an eine Information zu kommen, für die allerdings eine E-Mail-Adresse verlangt wird, lassen sich Wegwerf-Adressen nutzen. Einer der bekanntesten Services ist Trash-Mail (trash-mail.com). Man muss sich bei dem Service nicht anmelden. Auf der Seite generiert man eine temporäre Adresse, zum Beispiel meine_schnelle_mail@trash-mail.com. Nun gibt man diese Adresse an, Bild 10. Die Antwortmail lässt sich auf der Webseite von Trash-Mail aufrufen und so etwa ein Bestätigungslink anklicken. Allerdings: Viele Anbieter kennen die Domains der Wegwerf-Adressen und reagieren nicht mehr darauf.