Diese Schweizer Apps informieren über das Gemeinde-Geschehen

Klar, die grossen Schweizer Städte wie Zürich, Bern oder Basel verfügen über genügend finanzielle und personelle Ressourcen, um eine App für die Einwohnerinnen und Einwohner zu entwickeln (bzw. entwickeln zu lassen) und zu betreiben. Zürich hat sogar eine separate Bünzli-App (Züri wie neu), über die man Schäden an einer bestimmten Strasse oder seiner aktuellen Position melden kann. Was die App-Namen angeht, da sind die Basler deutlich kreativer. Deren Entsorgungs-App heisst dort Dräggwägg. Doch wer nicht in urbanen Zentren wohnt, kann oft nur von Gemeinde-Apps träumen.

Ob Ihre Gemeinde eine eigene App anbietet, erfahren Sie auf der Gemeindewebseite. Beispiele, die wir hier nicht im Detail anschauen können, aber gesehen haben, sind die Städte Winterthur, Zug und Olten SO, die Gemeinde Kappel SO oder eine für Saas Fee im Wallis.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie weitere Gemeinde-Apps, die in unserem Artikel fehlen? Teilen Sie es uns unten via Kommentar-Funktion mit.

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