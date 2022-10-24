App-Sammlung
Diese Schweizer Apps informieren über das Gemeinde-Geschehen
Klar, die grossen Schweizer Städte wie Zürich, Bern oder Basel verfügen über genügend finanzielle und personelle Ressourcen, um eine App für die Einwohnerinnen und Einwohner zu entwickeln (bzw. entwickeln zu lassen) und zu betreiben. Zürich hat sogar eine separate Bünzli-App (Züri wie neu), über die man Schäden an einer bestimmten Strasse oder seiner aktuellen Position melden kann. Was die App-Namen angeht, da sind die Basler deutlich kreativer. Deren Entsorgungs-App heisst dort Dräggwägg. Doch wer nicht in urbanen Zentren wohnt, kann oft nur von Gemeinde-Apps träumen.
Ob Ihre Gemeinde eine eigene App anbietet, erfahren Sie auf der Gemeindewebseite. Beispiele, die wir hier nicht im Detail anschauen können, aber gesehen haben, sind die Städte Winterthur, Zug und Olten SO, die Gemeinde Kappel SO oder eine für Saas Fee im Wallis.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Kennen Sie weitere Gemeinde-Apps, die in unserem Artikel fehlen? Teilen Sie es uns unten via Kommentar-Funktion mit.
Gemeinde-NewsÜber die Gemeinde-News-App erhalten Einwohnerinnen und Einwohner von diversen kleineren Gemeinden Mitteilungen über Neuigkeiten, Veranstaltungen, Spezialsammlungen, freien SBB-Tageskarten oder spezielle Öffnungszeiten. Die App ist kostenlos für iPhones und Android-Smartphones, aber auch als (mobile) Webseite verfügbar. Sie ist sehr schlicht gehalten.
Mit dabei sind zum Beispiel die Gemeinden Arisdorf, Augst, Biel-Benken, Goms, Hägendorf, Laufen, Niederbipp, Rickenbach BL, Sissach, Trimbach, Zunzgen oder Zwingen. Neue Meldungen werden per Push-Nachricht auf dem Gerät angezeigt (Android, iOS und MacOS). Die App wird von Anthrazit AG in Winterthur betrieben.
- Suchen Sie ganz oben im Suchfeld nach Ihrer Gemeinde.
- Alternativ können Sie unten die Liste durchscrollen.
- Pro Gemeinde gibt es zwei Schieberegler, die aktiviert werden können: Push oder Anzeigen. Wenn Sie Anzeigen auswählen, werden die Meldungen auf Gemeinde-News angezeigt. Push führt zu Push-Nachrichten auf dem Handy.
- Um sämtliche Gemeinde-News zu sehen, klicken Sie im oberen Bereich auf den (grünen) Text Alle News anzeigen.
- Via Hamburger-Menü (oben rechts) finden Sie im Bereich Benachrichtigungen die abonnierten Gemeinden sowie Sondermeldungen.
PCtipp meint
Die App ist sehr schlicht gestaltet und daher zwar übersichtlich, aber viele Funktionen bietet sie nicht gerade. Zudem fehlen zahlreiche Gemeinden.
My Local ServicesMy Local Services war lange eine App der Schweizerischen Post. Seit 1. Juli 2022 wurde sie von der Dialog Verwaltungs-Data AG übernommen. Dabei handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Post, welches auf Softwarelösungen für Gemeinden spezialisiert ist. My Local Services ist ebenfalls kostenlos für Android und iOS verfügbar.
Auch mit My Local Services werden Einwohnerinnen und Einwohner über Aktuelles sowie Dienstleistungen aus der Gemeinde informiert. Aber auch, ob eine Hauptstrasse nun noch gesperrt ist oder nicht, ist hier zu finden. Hier gibts auch eine Meldefunktion für Verbesserungsvorschläge und Meldungen über Schäden an der Infrastruktur oder Lob. Ausserdem wird man per Erinnerungsfunktion z. B. an die Papiersammlung erinnert.
Erste Schritte
Erfassen Sie Ihre Adresse (PLZ/Ort und Strasse). Sollte Ihre Gemeinde noch nicht Teil von My Local Services sein, werden Sie direkt informiert. Sie können die App – in reduziertem Umfang (Events) – trotzdem nutzen. Wenn Ihre Gemeinde Teil von My Local Services ist, können Sie auf Wunsch gleich die Push-Nachrichten für lokale Angebote und neue Beiträge aktivieren. Tippen Sie hierzu auf Mitteilungen erlauben. Dies kann auch später eingerichtet werden.
PCtipp meint
Diese App bietet deutlich mehr und hat zudem auch einen «Bünzli»-Bereich – äxgüsi – einen Meldebereich, über den sich Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen können, sowie Abfall-Erinnerungen. Sie bietet somit mehr als die App Gemeinde-News. Allerdings sind auch hier zahlreiche Gemeinden nicht verfügbar. Zwar kann man diverse aus der Liste auswählen, doch bei circa zehn, die wir ausprobierten, kam die Meldung, dass diese Gemeine noch nicht bei My Local Services dabei sei.
Der digitale Dorfplatz: CrossietyEine lokale App für Gemeinden, Städte und Regionen. Der virtuelle Dorfplatz soll helfen, sich nicht nur über das aktuelle Geschehen in der Gemeinde zu informieren, sondern auch mit den Nachbarn zu kommunizieren oder sich zu engagieren. Ausserdem kann man Gruppen erstellen oder solchen beitreten. Auch einen Marktplatz gibts, um Sachen zu verkaufen oder zu verschenken.
Crossiety ist in der Schweiz und Deutschland in Betrieb. Auf der interaktiven Plattform können sich Nutzerinnen und Nutzer informieren, vernetzen, organisieren, engagieren sowie miteinander kommunizieren. Die Plattform ist für die Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Gewerbebetriebe kostenlos verfügbar (Android, iOS).
Erste Schritte
Registrieren Sie sich in der App, bei der Länderauswahl gibts Schweiz und Deutschland. Füllen Sie die gewünschten Infos aus und klicken unten auf Registrieren. Neue Mitglieder müssen per E-Mail-Verifizierung ihr Konto aktivieren. Für gewisse Bereiche, beispielsweise den Dorfplatz oder den Marktplatz, wird zudem eine SMS-Verifizierung verlangt (Plattform entsperren) – Sie müssen somit Ihre Mobiltelefonnummer preisgeben, wenn Sie diese Funktionen verwenden möchten.
Einer Gruppe können Sie auch direkt via Einladungscode beitreten, falls vorhanden.
PCtipp meint
Eine moderne App, wie man das heute eigentlich gewohnt ist, mit zahlreichen Features. Crossiety geht weit über Gemeindeinfos hinaus und ist gleichzeitig eine Community-App.
Allerdings kann man die App nicht anonym nutzen. Wer keine SMS-Verifizierung machen möchte, kann zwar trotzdem z. B. Events oder Channels nutzen, die Funktionen sind jedoch sehr eingeschränkt. Nur wer seine Nummer preisgibt und den Dorfplatz oder Marktplatz via SMS-Code entsperrt, kann Beiträge verfassen, Einladen, Kommentieren und mit anderen Einwohnern chatten oder Gruppen erstellen.
Kanton Aargau: Smart Service Portal
Der Kanton Aargau bietet zwar keine App, aber immerhin das Smart Service Portal für virtuelle Behördengänge. Der Kanton spannt dafür mit über 160 Aargauer Gemeinden zusammen. Über das gemeinsame Portal können Bürgerinnen und Bürger elektronische Behördendienstleistungen beziehen, ohne sich vorab fragen zu müssen, welches Amt zuständig ist.
Schweizweit: Digitale Behörde finden via ch.chWer einen Strafregisterauszug, einen neuen Pass benötigt oder Infos vom Strassenverkehrsamt, wird auch via Webseite ch.ch fündig. Dieser Webseite sind 2100 Gemeinden angeschlossen. Beispielsweise finden Sie hier eUmzugCH. Oder wenn Sie Ihren Pass verlängern müssen, klicken Sie auf Ausweise und Dokumente sowie rechts auf Pass und Identitätskarte etc.
Wie Sie solche Behördengänge bequem online erledigen, ist in diesem Artikel erklärt.
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