Schweizer Hoster mit innovativen Produkten

Hosttech (Richterswil ZH)

Die Firma: Hosttech betreut über 60 000 Kunden und legt den Fokus auf eine transparente, unkomplizierte Infrastruktur aus einer Hand. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt eigene, ISO-zertifizierte Rechenzentren in der Schweiz, um die vollständige Einhaltung des Schweizer Datenschutzgesetzes zu garantieren.

Die Innovation: Als derzeit einziger Schweizer Hoster bietet Hosttech dedizierte GPU-Server (Grafikserver) für komplexe Daten­analysen und grosse KI-Workloads an. Anwender profitieren von extrem leistungsstarken Nvidia-Grafikprozessoren, die ohne Vertragsbindung und mit einer flexiblen Pay-per-Day-Abrechnung gemietet werden können. Die Hochleistungsrechner sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit und ermöglichen es KMU, eigene KI-Modelle oder rechenintensive Simulationen kosteneffizient aufzusetzen. Da die Server im eigenen Schweizer Rechenzentrum betrieben werden, bleiben sensible Daten jederzeit lokal geschützt.

Website: hosttech.ch