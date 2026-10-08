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PCtipp Redaktion
8. Okt 2026
Lesedauer 3 Min.

Hosting

Schweizer Hoster mit innovativen Produkten

Von KI-Assistenten über die automatisierte Erstellung von Onlineshops bis hin zu ultraschnellen Servern und starkem, lokalem Datenschutz: Diese Schweizer Hoster überzeugen mit innovativen Produkten.
© ChatGPT
Hosttech (Richterswil ZH)

Die Firma: Hosttech betreut über 60 000 Kunden und legt den Fokus auf eine transparente, unkomplizierte Infrastruktur aus einer Hand. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt eigene, ISO-zertifizierte Rechenzentren in der Schweiz, um die vollständige Einhaltung des Schweizer Datenschutzgesetzes zu garantieren.

Die Innovation: Als derzeit einziger Schweizer Hoster bietet Hosttech dedizierte GPU-Server  (Grafikserver) für komplexe Daten­analysen und grosse KI-Workloads an. Anwender profitieren von extrem leistungsstarken Nvidia-Grafikprozessoren, die ohne Vertragsbindung und mit einer flexiblen Pay-per-Day-Abrechnung gemietet werden können. Die Hochleistungsrechner sind innerhalb weniger Stunden einsatzbereit und ermöglichen es KMU, eigene KI-Modelle oder rechenintensive Simulationen kosteneffizient aufzusetzen. Da die Server im eigenen Schweizer Rechenzentrum betrieben werden, bleiben sensible Daten jederzeit lokal geschützt.

Website: hosttech.ch

© Hosttech (Richterswil ZH)
Hostpoint (Rapperswil-Jona SG)

Die Firma: Hostpoint verwaltet über eine halbe Million Domainnamen und bietet schlüsselfertige E-Commerce- sowie E-Mail-Lösungen für Unternehmen. Die technologische Basis bildet eine moderne Infrastruktur, die komplett in hochsicheren Schweizer Rechenzentren betrieben wird.

Die Innovation: Ein aussergewöhnlicher, komplett inhouse betriebener Support setzt neue Standards bei der Betreuung von Webprojekten. Geschäftskunden und Agenturen erhalten an 365 Tagen im Jahr direkten Zugang zu qualifizierten Technikern ohne zwischengeschaltete Callcenter-Strukturen. Das Team unterstützt Administratoren aktiv – etwa bei komplexen CMS-­Migrationen, SSL-Zertifizierungen und der Behebung kritischer Serverfehler per Telefon oder E-Mail.

Website: hostpoint.ch

© Hostpoint (Rapperswil-Jona SG)
Cyon (Basel)

Die Firma: Cyon bedient Kunden mit einer hochverfügbaren Web- und Mailinfrastruktur, die vollständig im Raum Basel betrieben wird. Durch die Ausrichtung auf Barrierefreiheit und einfache Verwaltung macht das Unternehmen Technologie auch für KMU, Agenturen und Private ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse direkt nutzbar. Die gesamte Serverlandschaft wird zu 100 Prozent mit zertifiziertem Schweizer Naturstrom betrieben.

Die Innovation: Die neu entwickelte Serverarchitektur bringt einen hohen Geschwindigkeitsschub für Webseiten. Durch eine modernisierte, im Hintergrund unsichtbar erneuerte Systembasis laufen Internetauftritte ausfallsicher und reagieren ohne spürbare Verzögerung. Für Endanwender bedeutet das: Bilder und Inhalte laden schnell, was die Position bei Google massiv verbessert. Gleichzeitig schützt ein intelligenter, serverseitiger Sicherheitsfilter die Webseite und sensible Kundendaten vollautomatisch vor Hackerangriffen.

Website: cyon.ch

© Cyon (Basel)
Hikube (Genf/Luzern)

Die Firma: Als hochmoderne, rein private Cloud-Plattform bietet das Schweizer Unternehmen Hikube echte digitale Souveränität vollständig unter Schweizer Recht. Dadurch schützt es anspruchsvolle Firmen aus sensiblen Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen konsequent vor dem Zugriff internationaler Behörden. Die Plattform positioniert sich als sichere und verlässliche Alternative zu den globalen US-amerikanischen Cloud-Riesen. Betrieben wird die gesamte Infrastruktur zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien.

Die Innovation: Die Cloud-Architektur repliziert sämtliche Daten vollautomatisch und in Echtzeit über drei geografisch getrennte Schweizer Rechenzentren in Genf, Gland und Luzern. Sollte ein Standort durch ein unvorhergesehenes Ereignis komplett ausfallen, läuft der Betrieb der Webseite oder des Onlineshops ohne jede spürbare Unterbrechung weiter. Anwender profitieren bei dieser dreifachen Absicherung durch eine massive Ausfallsicherheit im Alltag. Da alle geschäftlichen Informationen das Land zu keinem Zeitpunkt verlassen, geniessen Schweizer KMU eine rechtliche und 
administrative Sicherheit.

Website: hikube.cloud

© Hikube (Genf/Luzern)
© Infomaniak (Genf)
Infomaniak (Genf)

Die Firma: Infomaniak setzt auf nachhaltige Cloud- und Hosting-Lösungen für KMU und Privatnutzer. Das Unternehmen gilt als Pionier beim «ökologischen» Hosting in Europa und verzichtet konsequent auf die Auslagerung von Diensten an Drittanbieter. Die Firma ist vollständig im Besitz ihrer Mitarbeitenden und refinanziert sich ausschliesslich über den Vertrieb ihrer Produkte. Sämtliche Daten werden in eigenen, hocheffizienten Rechenzentren in der Schweiz verarbeitet.

Die Innovation: Mit dem KI-Assistenten Euria erhalten Nutzer Zugang zu einer souveränen künstlichen Intelligenz aus der Schweiz. Die Anwendung arbeitet datenschutzkonform und nutzt die eingegebenen Daten niemals für das Training externer Sprachmodelle. Für maximalen Schutz sorgt ein integrierter Modus, bei dem Unterhaltungen nach der Sitzung unwiderruflich gelöscht werden.

Website: infomaniak.ch

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