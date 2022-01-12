Tipps & Tricks
Schweizerische Post: So funktioniert pick@home
Falls der Hausdienst der Post Ihre Gemeinde noch nicht berücksichtigt, können Sie Ihre Päckli auch per pick@home an der Haustüre abholen lassen – was einem derzeit ausserdem den Weg durch den Schnee erspart.
Das ist zudem praktisch, wenn Sie beispielsweise im Home Office arbeiten und geschäftliche Pakete direkt dorthin erhalten bzw. von Zuhause etwas zurückschicken/verschicken müssen – und von der Firma Retourenetiketten mit einer Sendungsnummer (beginnt mit 99.) haben. Oder wenn Sie online etwas bestellt haben und den Artikel retournieren möchten.
Hinweis 1: Sie müssen mindestens am Abend zuvor online einen Abholauftrag erstellen. Hierfür wird ein Kundenlogin der Post benötigt. Der Dienst ist nur kostenlos, wenn Sie bereits eine bestehende Retourenetikette mit einer Sendungsnummer haben haben.
Hinweis 2: Wenn Sie vorgedruckte Klebe-«Briefmarken» samt Sendungsnummern von Ihrer Firma haben, dann ist automatisch die Büroadresse hinterlegt. Wenn Sie also ein Paket ganz woanders hinschicken möchten, geht das leider nicht, denn bei der Online-Erfassung der Sendung können Sie die Empfängeradresse leider nicht bearbeiten.
Hinweis 3: Wenn Sie keine Etikette/Sendungsnummer haben: Sie bezahlen dann laut Post das normale Porto für den Paketversand plus eine Abholgebühr von Fr. 4.50 pro Paket. Die Etikette muss über Paketetiketten Inland generiert werden.
Hinweis 4: Sie können die Abholaufträge auch via Post-App erstellen (Android, iOS).
Lesen Sie auf der nächsten Seite, wie Sie pick@home verwenden können.
So funktioniert pick@home
- Surfen Sie auf diese Webseite der Post.
- Klicken Sie auf Abholung bestellen.
- Melden Sie sich mit dem Post-Login (oder der SwissID) an.
- Prüfen Sie Ihre Adressdetails.
- Bei Hinterlegungsort können Sie beispielsweise Auf der Etage abholen oder Beim Zustellpunkt von Sendungen für den Kunden auswählen.
- Weiter unten könnten Sie auch eine Kontaktperson angeben, falls Sie an dem Tag doch nicht zuhause sind.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Tippen Sie nun die Sendungsnummer der Firmen-Retourenetikette oder die vom Onlinehändler für eine Rückgabe generierte ein (Beispiel: 99.60.005417.00006000)
- Sollten Sie keine Retourenetikette haben, können Sie nun ein Häkchen bei Der Postbote bringt mir eine Etikette mit setzen. Dies ist kostenpflichtig und kostet laut Webseite Fr. 0.50.
Meine abzuholende Sendung ist verpackt und mit Adresse versehen am oben genannten Ort hinterlegt. Prüfen Sie den Preis erneut (in unserem Beispiel: kostenlos).
Fazit
Bei einem Testlauf der Redaktorin wurde die «Briefmarke» bzw. die Sendungsnummer nach der erstellten Rückgabe vom Onlinehändler Galaxus generiert. In diesem Prozess wurde eine Etikette samt Sendungsnummer generiert, die man ausdrucken kann. Die Autorin liess zwei Pakete abholen. Das hat prima geklappt. Sie erhalten sogar per E-Mail einen Tag zuvor eine Abholerinnerung und nach dem Abholen (wenn Sie das Paket z.B. vor die Haustür legen) eine Mail-Bestätigung.
(Ursprung 2021, aktualisiert 12.01.22)
Kommentare