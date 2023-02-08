Schweizer Wander-App
SchweizMobil: Tour planen – so gehts
Nebst Swisstopo gibts aus der Schweiz die Wander-App von SchweizMobil. Die kostenlose Version bietet Landeskarten von Swisstopo bis zum Massstab 1:10'000, 32'000 km signalisierte Langsamverkehrsrouten (national, regional und lokal) und das gesamte signalisierte Wanderwegnetz (60'000 km) sowie 25'000 öV-Haltestellen – verknüpft mit dem SBB-Fahrplan. Die SchweizMobil-App können Sie kostenlos hier herunterladen.
Hinweis: Die App benötigt Netzempfang (mit SchweizMobil Plus auch ohne Netzempfang nutzbar).
Touren können auf dem Computer, Tablet oder Smartphone gezeichnet werden. Allerdings nur, wenn Sie den kostenpflichtigen SchweizMobil-Plus-Dienst verwenden.
- Nach der Registrierung melden Sie sich in der App via *plus-Button an.
- Sie können nun entweder Neue Tour im Web zeichnen oder direkt eine Tour aufzeichnen, wenn Sie unterwegs sind. Wir wählen ersteres.
- Touren können derzeit nur im Browser neu gezeichnet oder bearbeitet werden. Am PC oder via Tablet dürfte dies allenfalls angenehmer sein.
- Tippen Sie im Browser auf Eine neue Tour zeichnen.
- Am PC setzen Sie mit der Maus einen Start- und einen End-Punkt (rotes Viereck wird platziert).
- In der App wird als Start ein A gesetzt, als Ziel B. Tippen Sie auf Weiter.
- Geben Sie der Tour einen Namen. Wahlweise können Sie das Datum ändern oder einen Filter wählen.
- Klicken/Tippen Sie auf Speichern.
- Diese Tour sehen Sie anschliessend in der Tourenliste (im Webbrowser). Wenn Sie diese Tour in der App sehen möchten, müssen Sie sie allenfalls schliessen und erneut öffnen. Alternativ können Sie auf Tourenliste aktualisieren tippen. Sie finden die Tourenliste via *plus-Button und dort unter Meine Touren
- Wenn Sie auf eine Tour tippen, wird diese heruntergeladen und Sie können zudem die Karte speichern für eine Offline-Nutzung.
Was ist SchweizMobil Plus (Premium)?
Es gibt auch ein paar Premium-Funktionen, die man mit SchweizMobil Plus nutzen kann. Das sind:
- Zeichnen und Berechnen von eigenen Touren auf der Webkarte von SchweizMobil.
- SchweizMobil-Routen und Swisstopo-Karten in der App speichern und ohne Netzempfang nutzen (keine Probleme mehr mit Funklöchern).
- Selbstgezeichnete Touren in der App mit Höhenprofil, Wanderzeit, Länge und Höhenmetern.
Hinweis: In der Swisstopo-App, der App des Bundesamts für Landestopografie, können zahlreiche Funktionen, darunter auch Touren zeichnen, kostenlos genutzt werden.
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