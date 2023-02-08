SchweizMobil: Tour planen – so gehts

Nebst Swisstopo gibts aus der Schweiz die Wander-App von SchweizMobil. Die kostenlose Version bietet Landeskarten von Swisstopo bis zum Massstab 1:10'000, 32'000 km signalisierte Langsamverkehrsrouten (national, regional und lokal) und das gesamte signalisierte Wanderwegnetz (60'000 km) sowie 25'000 öV-Haltestellen – verknüpft mit dem SBB-Fahrplan. Die SchweizMobil-App können Sie kostenlos hier herunterladen.

Hinweis: Die App benötigt Netzempfang (mit SchweizMobil Plus auch ohne Netzempfang nutzbar).

Touren können auf dem Computer, Tablet oder Smartphone gezeichnet werden. Allerdings nur, wenn Sie den kostenpflichtigen SchweizMobil-Plus-Dienst verwenden.