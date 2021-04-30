Screenshots aus dem BIOS/UEFI erstellen

Manchmal wäre es doch praktisch, wenn man von den BIOS- bzw. UEFI-Einstellungen eines PCs oder Notebooks einen Screenshot machen könnte. Bei vielen Geräten ist hierfür leider der Griff zu einer Digicam oder zum Smartphone nötig. Nicht so, wenn Sie ein neueres Gerät mit einem Mainboard der Marke MSI, Asus oder Gigabyte haben. Diese haben eine Screenshot-Funktion eingebaut. Deren Nutzung ist etwas anders als von Windows her gewöhnt.

Nehmen Sie einen USB-Stick; es kann ein völlig leerer Stick sein und er muss auch nicht allzu viel Platz haben; rechnen Sie mit etwa 2,25 Megabytes pro Bild. Wichtig ist einfach, dass er mit VFAT bzw. FAT32 formatiert ist. Das sind übrigens die meisten Sticks, die Sie unter Windows verwenden. Wenn Sie sichergehen wollen, schauen Sie nach: Stöpseln Sie den Stick unter Windows ein. Entweder besuchen Sie im Datei-Explorer in der linken Spalte Dieser PC, klicken mit rechts aufs Laufwerk des USB-Sticks und öffnen die Eigenschaften. Hinter Dateisystem muss FAT32 stehen. Alternativ klicken Sie auf Start, tippen Sie diskmgmt.msc ein und drücken Sie Enter. In der Datenträgerverwaltung angekommen, ermitteln Sie, welchen Laufwerksbuchstaben der Stick bekommen hat und prüfen das verwendete Dateisystem. Wir haben in unserem Beispiel einfach den nächstbesten herumliegenden Ubuntu-USB-Stick genommen. Seine erste Partition ist wie gewohnt bereits mit FAT32 formatiert.