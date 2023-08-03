Screenshots von CarPlay

Möchten Sie einen Screenshot des CarPlay-Displays aufzeichnen? Kein Problem. Im ersten Reflex werden Sie vielleicht das Gas- und Bremspedal gleichzeitig durchdrücken. Aber es geht noch einfacher … so einfach, dass ich mich im Nachhinein fast geschämt habe, überhaupt danach gegoogelt zu haben.

1. Verbinden Sie das iPhone mit CarPlay.

2. Drücken Sie am iPhone gleichzeitig die Standby- und die Lauter-Taste – ganz so, als würden Sie vom iPhone einen Screenshot erstellen.

Und das war tatsächlich schon alles. Das iPhone erstellt in einem Aufwasch zwei Screenshots: von sich selbst und von CarPlay. Beide werden wie üblich in der Fotos-App abgelegt.