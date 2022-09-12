Sechs nützliche Tipps zu LG Smart-TVs mit WebOS

Tipp 3: Geheimtipp zur PlayStation 5

Nun der Geheimtipp für alle, die inzwischen eine PlayStation 5 ergattern konnten. Was nämlich viele nicht wissen: Die Symbole im vorherigen Tipp sind nicht nur eine rein kosmetische Angelegenheit.

Einige Nerds, die der Sache mit Messgeräten auf den Grund gegangen sind, schwören, dass die Wahl des Symbols zumindest in einem Fall auch einen technischen Einfluss habe. Darauf lässt auch der Text schliessen, der dort eingeblendet wird: «Wenn ein PC angeschlossen ist, passt sich das Format der Anzeige an, wenn Sie das PC-Symbol ändern».

Eine PlayStation 5 kann eine höhere Farbbandbreite darstellen als eine PS3 oder PS4. Damit Sie das ausschöpfen können, greifen Sie für den Anschluss der PlayStation 5 ausnahmsweise nicht zum Symbol Spielkonsole, sondern zu jenem für PC.

Tipp 4: LG-Logo deaktivieren

Möchten Sie das LG-Logo ausschalten, das beim Starten des Gerätes erscheint? Diese Option hat der Hersteller bestens versteckt.

Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals sehr schnell hintereinander auf den Mute-Button (Ton aus). Jetzt erscheint ein Menü. Darin finden den Punkt LG-Logo anzeigen. Kippen Sie dahinter den Kippschalter auf Aus.