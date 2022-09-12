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Gaby Salvisberg
12. Sep 2022
Lesedauer 4 Min.

Auch fürs Gaming

Sechs nützliche Tipps zu LG Smart-TVs mit WebOS

Neuere LG-Smart-TVs sind beliebt, da sie ein helles Bild, schnelle Reaktionszeiten und mit VRR eine variable Aktualisierungsrate bieten. Wer einen LG-Smart-TV hat, sollte sich die folgenden Tipps anschauen, auch wenn man daran nicht zockt.
© (Quelle: LG/Montage PCtipp.ch)

Die Tipps zeigen wir anhand eines neuen LG OLED55G29, der wie seine Vorgänger mit dem Betriebssystem WebOS ausgestattet ist. Sie dürften aber auch weitgehend für andere Neugeräte der Marke LG aus diesem und dem letzten Jahr gelten.

Und schon gehts los!

Tipp 1: Anschlüsse umbenennen

Heissen Ihre Anschlüsse immer noch z. B. «HDMI1», «HDMI2»? Da wären doch Bezeichnungen wie «PS3», «PS5» oder «XBox» viel aussagekräftiger, damit Sie direkt sehen, welches Gerät an welcher Schnittstelle hängt.

Öffnen Sie die Home-Dashboard-App. Mit dem Mauszeiger der Fernbedienung gehen Sie oben links aufs Drei-Punkte-Icon.

Die Home-Dashboard-App

 © Quelle: PCtipp.ch

Gehen Sie zu Eingaben bearbeiten. Wählen Sie den Namen des Anschlusses (z. B. HDMI1), anschliessend können Sie ihn über die virtuelle Tastatur ändern.

Hierlassen sich die Bezeichnungen der Anschlüsse bearbeiten

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp 2: Symbol bearbeiten • Tipp 3: Geheimtipp zur PlayStation 5

Tipp 2: Symbol bearbeiten

Gehen Sie in der Home-Dashboard-App via Drei-Punkte-Symbol oben rechts nochmals zu Eingaben bearbeiten.

Per Klick aufs Symbol, das vor dem Eingangsnamen steht, lässt sich dieses ändern, sodass etwa die Spielkonsolen-Eingänge mit einem Gamecontroller-Icon markiert sind. PS-5-Inhaberinnen und -Inhaber sollten jetzt den nächsten Tipp unbedingt auch lesen.

Ordnen Sie den Anschlüssen die passenden Symbole zu

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp 3: Geheimtipp zur PlayStation 5

Nun der Geheimtipp für alle, die inzwischen eine PlayStation 5 ergattern konnten. Was nämlich viele nicht wissen: Die Symbole im vorherigen Tipp sind nicht nur eine rein kosmetische Angelegenheit.

Einige Nerds, die der Sache mit Messgeräten auf den Grund gegangen sind, schwören, dass die Wahl des Symbols zumindest in einem Fall auch einen technischen Einfluss habe. Darauf lässt auch der Text schliessen, der dort eingeblendet wird: «Wenn ein PC angeschlossen ist, passt sich das Format der Anzeige an, wenn Sie das PC-Symbol ändern».

Eine PlayStation 5 kann eine höhere Farbbandbreite darstellen als eine PS3 oder PS4. Damit Sie das ausschöpfen können, greifen Sie für den Anschluss der PlayStation 5 ausnahmsweise nicht zum Symbol Spielkonsole, sondern zu jenem für PC.

Tipp 4: LG-Logo deaktivieren

Möchten Sie das LG-Logo ausschalten, das beim Starten des Gerätes erscheint? Diese Option hat der Hersteller bestens versteckt.

Drücken Sie auf der Fernbedienung mehrmals sehr schnell hintereinander auf den Mute-Button (Ton aus). Jetzt erscheint ein Menü. Darin finden den Punkt LG-Logo anzeigen. Kippen Sie dahinter den Kippschalter auf Aus.

Dieses versteckte Menü erreichen Sie durch etwas «Button-Mashing» auf den Mute-Knopf der LG-Fernbedienung

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp 5: Schnellzugriffe festlegen

Vielleicht wollen Sie nicht über irgendwelche Menüs auf einen anderen HDMI-Input umschalten, sondern für den Wechsel z. B. von der Nintendo Switch zur PS5 nur eine einzige Taste etwas länger drücken. Sogar beliebige Apps lassen sich damit auf eine Ziffer legen! Das will aber zuerst eingerichtet sein. Für Sie verfügbar sind die Ziffern 1 bis 8.

Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste Null etwas länger gedrückt. Jetzt erscheint bei erstmaliger Nutzung dieser Funktion ein Hilfetext, der das Zuweisen der Schnellzugriffe beschreibt.

Im Grunde gehts wie folgt: Wollen Sie beispielsweise die PS5 auf der Ziffer 1 haben? Wechseln Sie zum HDMI-Input, an dem Ihre PS5 hängt. Drücken Sie etwas länger die gewünschte Taste, in diesem Fall die 1. Es erscheint ein Pop-up: «Möchten Sie [Schnellzugriff 1] hinzufügen?». Klicken Sie auf Ja, schon ist es gespeichert. Ab sofort können Sie durch längeres Drücken der 1 direkt zur PS5 wechseln (oder was auch immer Sie auf die 1 gelegt haben).

Sobald Sie den ersten Schnellzugriff zugewiesen haben, gehts alternativ auch so: Drücken Sie etwas länger auf die Taste Null. Jetzt erscheint ein Menü für die Schnellzugriffe.

Das Menü für die Schnellzugriffe. Frei belegbar sind Ziffern 1 bis 8. Durch systemeigene Funktionen besetzt sind die 0 und 9

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie auf einen der Knöpfe-Buttons, zum Beispiel auf 2. Jetzt öffnet sich die Liste der Apps. Da es für Netflix, Amazon Prime und ähnliches schon separate Knöpfe gibt, bietet sich hier beispielsweise der Webbrowser, Twitch oder etwas anderes an, das Sie häufig brauchen.

Wählen Sie die App aus, die Sie z. B. auf die Fernbedienungstaste 2 legen wollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp 6: Input-Lag minimieren

Sie finden auf dem Gerät auch eine Funktion namens Spiele-Optimierer. Haben Sie bereits z. B. zum HDMI-Anschluss der PS5 gewechselt, öffnet der Einstellungen-Knopf automatisch das Spiele-Menü, das auch den Spiele-Optimierer enthält.

Auch falls Sie sich nicht allzu intensiv damit befassen wollen, sollten Sie eine Einstellung anschauen. Öffnen Sie darin Verhindert Eingabeverzögerung und schalten Sie dies auf Boost. Das schraubt den Input Lag noch etwas mehr herunter. Es kann das Bild geringfügig abdunkeln, was aber angesichts der ohnehin starken Gesamthelligkeit kaum negativ auffällt.

Prüfen Sie, ob die Einstellung auf Boost gesetzt ist

 © Quelle: PCtipp.ch
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