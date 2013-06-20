Seriendruck: Hausnummerfeld wird als Null übernommen

Lösung: Wir haben es hier kurz nachgebaut und konnten Word beim Umgang mit Hausnummern à la «5 a» kein «Fehlverhalten» nachweisen. Dennoch ein Tipp, da Sie eine ältere Vorlagendatei erwähnen. Wenn Sie den Brief in einer aktuellen Word-Version (z.B. Word 2010 oder 2013) erzeugen, sollte das Folgende nicht nötig sein.

Prüfen Sie, ob die Feldfunktion MERGEFIELD HNr \* MERGEFORMAT lautet. Ob dies der Fall ist, finden Sie heraus, indem Sie vorübergehend die Feldfunktionen einblenden: Klicken Sie in Word mit der rechten Maustaste aufs Hausnummerfeld und gehen zu Feldfunktionen ein/aus. Der Schalter «\* MERGEFORMAT» müsste nun hinter «MERGEFIELD HNr» zu sehen sein.

Sollte er fehlen, tippen Sie ihn direkt ins Feld. Achten Sie auf die korrekte Position der Leerzeichen. Schalten Sie die Feldfunktionen wieder aus, speichern Sie das Dokument und prüfen Sie das Ergebnis. (PCtipp-Forum)