Setapp: Software à la carte

Dieses Angebot von setapp.com hat es in sich: Für umgerechnet 10 Franken pro Monat erhalten Sie Zugriff auf über 240 Mac-Anwendungen – und zwar ohne jede Einschränkung oder «Light-Versionen». Alle Programme werden mit dem Segen der Entwickler vertrieben. Das Angebot wirkt absurd günstig. Kann es sich also nur um eine Resterampe handeln, wo glücklose Anwendungen noch unter die Leute gebracht werden sollen?

Erlesene Auswahl

Die Realität könnte nicht weiter entfernt sein: Hier werden fast durchs Band hochwertige Anwendungen feilgeboten. Einige Beispiele: Die Foto-Software Luminar Neo kostet beim Entwickler auf skylum.com 12 Franken pro Monat, gehört aber auch zum Lieferumfang von Setapp – und damit ist das Abo bereits über-amortisiert. Der E-Mail-Client Spark mit KI-Unterstützung kostet normalerweise 8 US-Dollar monatlich. Und Mockuuups, mit der eigene Screenshots in stilvoll fotografierte Geräte eingesetzt werden, kostet regulär 18 Franken pro Monat. Und so weiter.

Insgesamt habe ich bei Set­app fast ein Dutzend Anwendungen gefunden, die ich auf meinem Mac über Jahre hinweg sorgfältig ausgewählt und gekauft habe.

Deshalb gilt: Für einen frischen Mac-Anwender gibt es kaum einen besseren Start als Setapp. Doch je mehr Software bereits gekauft wurde, desto schwieriger wird die Entscheidung. Andererseits reicht vielleicht ein einziges Programm, um einen Schnitt zu machen. Auch die Folgekosten für Upgrades von Kauf-Software entfallen, denn bei Setapp erhalten Sie immer die neuste Version.

Tipp: Wenn Sie mit einem Software-Abo überhaupt nicht warm werden, verwenden Sie die Testwoche, um sich einen Überblick über jene Programme zu verschaffen, die Sie später vielleicht kaufen werden.

Die kostenlose Testwoche

Rufen Sie die Seite setapp.com/de auf und klicken Sie rechts oben auf Anmelden. Nun wählen Sie Erstelle einen Account und legen ein Konto an. Der Installer wird geladen – und wenn nicht, helfen Sie rechts oben mit Herunterladen ein wenig nach.

Beim ersten Start klicken Sie rechts oben auf Anmelden. Danach wird Ihnen eine kostenlose Probewoche offeriert, Bild 1. Über die Schaltfläche Testversion konfigurieren werden Sie zur Setapp-Seite weitergeleitet, wo Sie sich für ein Monats- oder ein noch günstigeres Jahres­abo entscheiden; auf die Testwoche hat das keinen Einfluss. Allerdings müssen Sie eine Kreditkarte hinterlegen. Setapp wird Sie vor Ablauf der Frist zweimal per E-Mail da­rauf aufmerksam machen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Kündigung wäre.