Shift+Rechtsklick enthält zusätzliche Befehle

Ein Shift+Rechtsklick (Umschalt+Rechtsklick) auf eine Datei zeigt im Vergleich zum normalen Rechtsklick zusätzlich den Befehl Als Pfad kopieren. So kommen Sie schnell an einen Dateipfad, um die Datei in einem Batch-File oder Dokument zu verlinken. Fügen Sie den so kopierten Pfad an der gewünschten Stelle z.B. per Ctrl+V (Strg+V) ein.

Ein Shift+Rechtsklick auf einen Ordnernamen oder auf eine leere Stelle in einem Ordner bietet zusätzlich den Befehl Eingabeaufforderung bzw. PowerShell hier öffnen.

Zusatztipp: Haben Sie nur die PowerShell zur Wahl, hätten Sie aber lieber eine Eingabeaufforderung gehabt? Tippen Sie in der PowerShell einfach noch cmd ein und drücken Sie Enter, damit die PowerShell in den Eingabeaufforderungsmodus umschaltet.