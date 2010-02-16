Shortcut zum Öffnen des Desktop-Ordners

Lösung: Am einfachsten geht das, wenn Sie einen Link zum besagten Ordner auf den Desktop legen und diesem das gewünschte Kürzel zuweisen.

Im Detail: Klicken Sie mit Rechts auf den Desktop und gehen zu Neu/Verknüpfung. Im Verknüpfungsziel schreiben Sie genau Folgendes rein:

%SystemRoot%\explorer.exe /e,%Userprofile%\Desktop