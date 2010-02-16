16. Feb 2010
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Shortcut zum Öffnen des Desktop-Ordners
Problem: Gibt es eine Tastenkombination, mit der ich im Windows-Explorer direkt meinen Desktop-Ordner öffnen kann? Ich meine explizit nicht Windowstaste+D zum Anzeigen des Desktops. Es geht wirklich um den Ordner \MeinName\Desktop, den ich per Explorer öffnen möchte.
Lösung: Am einfachsten geht das, wenn Sie einen Link zum besagten Ordner auf den Desktop legen und diesem das gewünschte Kürzel zuweisen.
Im Detail: Klicken Sie mit Rechts auf den Desktop und gehen zu Neu/Verknüpfung. Im Verknüpfungsziel schreiben Sie genau Folgendes rein:
%SystemRoot%\explorer.exe /e,%Userprofile%\Desktop
Als Name für die Verknüpfung geben Sie beispielsweise «Desktop-Explorer» ein. Klicken Sie die neue Verknüpfung mit Rechts an, öffnen die Eigenschaften und wechseln gegebenenfalls ins Register Verknüpfung. Nach einem Klick ins Feld «Tastenkombinationen» drücken Sie einfach die gewünschte, z. B. Ctrl+Alt+D.
Ab sofort öffnet die Tastenkombination Ctrl+Alt+D umgehend ein Explorer-Fenster mit dem Desktop-Inhalt. (PCtipp-Forum)
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