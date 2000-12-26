26. Dez 2000
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Shutdown via Netzwerk.
Ich habe eine Frage betreffend einem Netzwerk und der Eingabeaufforderung. Wie kann ich von meinem Computer aus über die Eingabeaufforderung einen anderen PC, der ebenfalls mit Windows NT arbeitet und über das Netzwerk mit meinem verbunden ist, herunterfahren.
Eine Voraussetzung dazu ist, die Installation des Ressource Kit von NT.
Nanach können Sie via der IP Adresse sehen, ob der entsprechende Computer am Netz ist. Der Befehl dazu lautet:
ping xxx.xxx.xxx.xxx
(Anstelle der x kommt die IP Adresse.)
Danach erhalten Sie eine Rückmeldung.
Falls diese Positiv ist, können Sie den Computer mittels folgendem Befehl herunterfahren:
shutdown xxx.xxx.xxx.xxx
(Anstelle der x kommt die IP Adresse.)
Mittels dem folgenden Befehl erhalten Sie noch diverse Typs:
shutdown /?
Sie erhalten damit eine Liste von Zusatzparametern. Zum Beispiel, dass der Computer nach dem Shutdown automatisch wieder startet.
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