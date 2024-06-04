Sind Sie sicher?

Firewall, Antivirus, Updates: Drei Schlagworte, die für den Schutz Ihres PCs stehen, die früher viel Aufmerksamkeit erforderten und heute in den Hintergrund gerückt sind. Nicht, weil sie nicht mehr wichtig sind, sondern weil Microsoft sein Betriebssystem mit diesen Funktionen ausgerüstet hat. Die Qualität der Schutzmassnahmen ist mittlerweile so gut, dass viele Anwenderinnen und Anwender gar nicht mehr nachschauen, ob auch wirklich alles reibungslos funktioniert. Zu Unrecht: Denn Windows ist nach wie vor das meistverbreitete Betriebssystem für Endnutzerinnen und -nutzer. Entsprechend lukrativ ist es für Cyberkriminelle, Schwachstellen in diesem System zu finden und grossflächig anzugreifen. In diesem Artikel zeigen wir, wo Sie die relevanten Einstellungen finden und wie Sie prüfen, ob alles in Ordnung ist.

Das Wichtigste zum Anfang: Das Betriebssystem sollte immer auf dem neusten Stand sein. Falls Sie Ihre Geräte nicht regelmässig aktualisieren, kann es vorkommen, dass neue Sicherheitslücken nicht sofort geschlossen werden und das Windows-System angreifbar ist.

Wie der aktuelle Stand von Windows ist, sehen Sie jederzeit, wenn Sie die Windows-Einstellungen (Zahnrad-Symbol) über das Startmenü öffnen und links unten im Menü auf Windows Update klicken.

Stellen Sie sicher, dass der Schalter bei Erhalten Sie neue Updates, sobald sie verfügbar sind aktiviert ist, Bild 1 A.