12. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Firefox als Passwortmanager
Ein sicheres Passwort im Firefox-Browser erstellen
Auch ohne Passwortmanager können Sie einfach ein sicheres Passwort für Ihre Onlinedienste erstellen – und zwar im Firefox-Browser.
Der Firefox-Passwortmanager speichert nicht nur Ihre Kennwörter, sondern Sie können damit auch schnell ein sicheres, automatisch erzeugtes Passwort erstellen.
- Surfen Sie auf die Webseite, auf der Sie sich neu registrieren bzw. ein Konto erstellen möchten. Wir haben als Beispiel eine Registrierung auf unserer Webseite pctipp.ch gewählt.
- Klicken Sie in das Passwortfeld.
- Hier sehen Sie die Option Sicher erzeugtes Passwort verwenden. Das vorgeschlagene Passwort wird darunter gleich angezeigt.
- Klicken Sie darauf und das Kennwort wird übernommen.
- Wenn Sie die Box bei AGBs anhaken, können Sie nun auf Registrieren klicken.
- In Firefox werden Sie via Pop-up-Box direkt gefragt, ob Sie diesen Benutzernamen samt Passwort speichern möchten.
- Sämtliche von Firefox gespeicherten Kennwörter finden Sie via Hamburgermenü/Passwörter. Hier können Sie diese verwalten und ändern.
Zusatztipp: Wenn Sie sich in der mobilen Version mit Ihrem Firefoxkonto anmelden, können Sie die gespeicherten Passwörter auf dem Handy ebenfalls nutzen.
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