Sieben Tipps für MS Paint

Die Autorin kennt Paint schon aus den Zeiten, als jenes noch Paintbrush hiess und ausschliesslich das BMP-Dateiformat unterstützte. Für viele kleine Bildbearbeitungsaufgaben benutzt sie das schlanke Windows-Tool immer noch am liebsten. Es ist schneller gestartet als das schwerfällige Photoshop Elements, es braucht weniger Systemressourcen, es sind immer alle Werkzeuge auf einen Blick verfügbar und es ist damit fürs Zuschneiden, Beschriften, Vergrössern oder Verkleinern eines Bildes das Tool der geringsten Umwege und grössten Effizienz.

Microsoft wollte Paint aus der nächsten Windows-10-Version entfernen. Nun buchstabieren die Redmonder zurück und lassen das beliebte Tool zunächst noch drin.

Tipp 1: Bereich kopieren

In Paint lassen sich Bereiche horizontal oder vertikal kopieren. In unserem Screenshot wollen wir zum Beispiel den Anfasser des linken Scrollbalkens herausnehmen und ihn durch den normalen Scrollbalken-Hintergrund ersetzen. Erstmal etwas heranzoomen: Ctrl bzw. Strg gedrückt halten und am Mausrad um einen Ticker drehen. Nun gehts oben zu Auswählen. Markieren Sie den Teil des zu kopierenden Bereichs.