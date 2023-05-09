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Claudia Maag
9. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.

Messenger-Tipp

Signal-Anrufe einfacher verwalten – so gehts

Das jüngste Update bringt einen weiten Tab in die Messenger-App. Dadurch wird die Anruf-Verwaltung übersichtlicher.
© (Quelle: Signal)

Das jüngste Signal-Update bringt eine neue Registerkarte in die Messenger-App. Nebst den bisherigen Tabs Unterhaltungen und Storys ist ab sofort die Registerkarte Anrufe verfügbar. Dadurch wird es einfacher, Ihre Messenger-Anrufe zu verwalten und zum Beispiel bei einem verpassten Anruf einfacher zurückzurufen, ohne den entsprechenden Chat suchen zu müssen.

  1. Nach dem Update sollte beim Öffnen unten in der Mitte der Tab Anrufe erscheinen. Falls nicht, starten Sie Ihr Smartphone neu.
  2. Hier sehen Sie nun eine Liste Ihrer bisher getätigten Signal-Anrufe sowie jene, die Sie verpasst haben. Sie können entweder direkt rechts davon erneut anrufen oder zurückrufen. Oder unten rechts finden Sie neu einen Anrufen-Button.
  3. Suchen Sie im letzteren Fall nach dem gewünschten Signal-Kontakt und wählen Sie rechts davon entweder den Telefonhörer-Button (Audioanruf) oder das Kamera-Symbol (Videoanruf).

Neuer Anrufe-Tab in Signal

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Signal-Version 6.19.8 durchgeführt.

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