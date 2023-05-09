9. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
Messenger-Tipp
Signal-Anrufe einfacher verwalten – so gehts
Das jüngste Update bringt einen weiten Tab in die Messenger-App. Dadurch wird die Anruf-Verwaltung übersichtlicher.
Das jüngste Signal-Update bringt eine neue Registerkarte in die Messenger-App. Nebst den bisherigen Tabs Unterhaltungen und Storys ist ab sofort die Registerkarte Anrufe verfügbar. Dadurch wird es einfacher, Ihre Messenger-Anrufe zu verwalten und zum Beispiel bei einem verpassten Anruf einfacher zurückzurufen, ohne den entsprechenden Chat suchen zu müssen.
- Nach dem Update sollte beim Öffnen unten in der Mitte der Tab Anrufe erscheinen. Falls nicht, starten Sie Ihr Smartphone neu.
- Hier sehen Sie nun eine Liste Ihrer bisher getätigten Signal-Anrufe sowie jene, die Sie verpasst haben. Sie können entweder direkt rechts davon erneut anrufen oder zurückrufen. Oder unten rechts finden Sie neu einen Anrufen-Button.
- Suchen Sie im letzteren Fall nach dem gewünschten Signal-Kontakt und wählen Sie rechts davon entweder den Telefonhörer-Button (Audioanruf) oder das Kamera-Symbol (Videoanruf).
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Smartphone und der Signal-Version 6.19.8 durchgeführt.
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