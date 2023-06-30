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Claudia Maag
30. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.

Messaging

Signal: Nachrichtentext formatieren - so gehts

Sie können jetzt die Formatierung Ihres Signal-Texts auf mehrere Arten verändern.

Voilà, so sieht bearbeiteter Text für Ihre Nachricht aus

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Ihre Messages in Signal können Sie mit verschiedenen Formatierungen versehen. Und das geht so:

  1. Öffnen Sie eine Signal-Nachricht.
  2. Beginnen Sie mit dem Schreiben.
  3. Im Textfeld markieren Sie ein Wort oder einen Abschnitt, indem Sie etwas länger darauf drücken. Nun erscheint ein Pop-up-Menü (Übersetzen, Ausschneiden, Kopieren). Tippen Sie rechts auf das Drei-Punkte-Symbol, um weitere Optionen zu sehen.
  4. Hier finden Sie nun die Formatierungsmöglichkeiten Einfügen, Fett, Kursiv, Durchgestrichen, Nichtproportionale Schriftart oder Spoiler. Letzteres «versteckt» die markierten Zeichen je nach Signal-Version hinter einem grauen oder leicht glitzernden Feld. Die Zeichen erscheinen dann erst, wenn der Empfänger oder die Empfängerin einmal drauftippt.

  5. Vor dem Senden werden Sie darauf hingewiesen, dass andere Nutzer allenfalls nicht formatierten Text bevorzugen. Tippen Sie auf Trotzdem versenden.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-12-Gerät und der Signal-Version 6.24.4 durchgeführt.

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