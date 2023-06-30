30. Jun 2023
Lesedauer 2 Min.
Messaging
Signal: Nachrichtentext formatieren - so gehts
Sie können jetzt die Formatierung Ihres Signal-Texts auf mehrere Arten verändern.
Ihre Messages in Signal können Sie mit verschiedenen Formatierungen versehen. Und das geht so:
- Öffnen Sie eine Signal-Nachricht.
- Beginnen Sie mit dem Schreiben.
- Im Textfeld markieren Sie ein Wort oder einen Abschnitt, indem Sie etwas länger darauf drücken. Nun erscheint ein Pop-up-Menü (Übersetzen, Ausschneiden, Kopieren). Tippen Sie rechts auf das Drei-Punkte-Symbol, um weitere Optionen zu sehen.
- Hier finden Sie nun die Formatierungsmöglichkeiten Einfügen, Fett, Kursiv, Durchgestrichen, Nichtproportionale Schriftart oder Spoiler. Letzteres «versteckt» die markierten Zeichen je nach Signal-Version hinter einem grauen oder leicht glitzernden Feld. Die Zeichen erscheinen dann erst, wenn der Empfänger oder die Empfängerin einmal drauftippt.
- Vor dem Senden werden Sie darauf hingewiesen, dass andere Nutzer allenfalls nicht formatierten Text bevorzugen. Tippen Sie auf Trotzdem versenden.
Kommentare