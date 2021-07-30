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Claudia Maag
30. Jul 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Signal: Profil mit neuem Avatar-Gestalter ändern

Nun können Sie in Signal Ihr Profil aufpeppen und sich einen eigenen Avatar erstellen oder aus Vorlagen auswählen.

Der neue Avatar-Gestalter von Signal

© (Quelle: Screenshots/PCtipp.ch)

Mit der jüngsten Version des Messengers Signal können Sie Ihrem Profil oder Gruppenfotos ein Makeover verpassen. Sie können ein Bild hochladen, Buchstaben eingeben oder aus bunten Vorlagen auswählen.

  1. Nach dem Öffnen von Signal tippen Sie auf Ihr Profilbild oder alternativ auf das Drei-Punkte-Symbol sowie Einstellungen.
  2. Nach erneutem Tippen auf das Profilbild können Sie – falls nicht bereits geschehen – einen Namen eingeben oder einige Worte über sich schreiben (dies funktionierte bereits früher).

  3. Durch erneutes Tippen auf das Foto/Profilbild können Sie nun nicht nur Bilder aufnehmen bzw. hochladen, sondern derzeit aus 12 bunten Avatarbildern auswählen.
  4. Einen eigenen Avatar mit Text erstellen Sie durch Tippen auf das entsprechende Icon im oberen Displaybereich.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

Hinweis: Dies wurde mit der Signal-Version für Android 5.18.5 durchgeführt.

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