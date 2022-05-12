Signal: Unterhaltungen archivieren oder Archivierung aufheben

Vielleicht möchten Sie Chats im Messenger-Dienst Signal archivieren. Wir zeigen Ihnen, wie das bei Android-Smartphones geht:

Der schnellste Weg: In der Chat-Übersicht wischen Sie beim zu archivierenden Gespräch nach rechts. Die Unterhaltung wird sofort ins Archiv verschoben. In der Übersicht erscheint unten Archivierte Unterhaltungen (1). Der alternative Weg: Wischen Sie bei der gewünschen Unterhaltung nach links. Im oberen Displaybereich erscheint ein Pop-up-Menü, wo Sie Archivieren auswählen können.

Bei iOS-Geräten geht es laut Signal-Supportseite wie bei Punkt 2.