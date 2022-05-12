12. Mai 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Signal: Unterhaltungen archivieren oder Archivierung aufheben
Im Messenger-Dienst Signal geht das Archivieren von Chats mit nur einem Wisch.
Vielleicht möchten Sie Chats im Messenger-Dienst Signal archivieren. Wir zeigen Ihnen, wie das bei Android-Smartphones geht:
- Der schnellste Weg: In der Chat-Übersicht wischen Sie beim zu archivierenden Gespräch nach rechts. Die Unterhaltung wird sofort ins Archiv verschoben. In der Übersicht erscheint unten Archivierte Unterhaltungen (1).
- Der alternative Weg: Wischen Sie bei der gewünschen Unterhaltung nach links. Im oberen Displaybereich erscheint ein Pop-up-Menü, wo Sie Archivieren auswählen können.
Bei iOS-Geräten geht es laut Signal-Supportseite wie bei Punkt 2.
Archivierung aufheben
Um den Schritt wieder rückgängig zu machen, wählen Sie Archivierte Unterhaltungen (1) und wischen erneut nach rechts resp. nach links.
Hinweis: Wir haben dies mit einem Android-Smartphone (Android 10) und der Signal-Version 5.36.3 durchgeführt.
(Ursprung 2019; aktualisiert 12.05.22)
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