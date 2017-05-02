Skype: Klingeltonwahl und Lautstärke

Skype wird immer häufiger für private und geschäftliche Kommunikation benutzt. Aber wie stellt man einen anderen Klingelton für eingehende Anrufe ein? Und wie ändert man die Lautstärke?

Lösung: Zum Ändern des Klingeltons öffnen Sie Skype. Gehen nun via Aktionen/Optionen zu Klänge. Hier legen Sie über die Ankreuzkästchen fest, für welche Ereignisse überhaupt ein Klingelton abspielen soll. Ist unter «Klang abspielen wenn» ein Ereignis angeklickt, lässt sich daneben unter «Wählen Sie den abzuspielenden Klang» der gewünschte Ton wählen. Haben Sie eigene Sounds, am besten als Kurzclips im WAV-Format? Diese können Sie im unteren Teil des Fensters via Klänge importieren mit zur Wahl stellen.